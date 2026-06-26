Cặp mỹ nhân đẹp nhất thế giới của BLACKPINK: Đẹp gái, nhiều tiền và lụy tình

Dù đang sống cuộc đời đáng mơ ước của rất nhiều cô gái nhưng cặp mỹ nhân này vẫn không tránh được những cảm xúc tổn thương trong tình cảm.

Sự nghiệp vươn tầm quốc tế, cuộc sống xa hoa nhưng Lisa nhiều lần tan vỡ trong tình yêu

Lisa (BLACKPINK) luôn được xem là một trong những biểu tượng thành công nhất của thế hệ idol Kpop hiện tại. Ở tuổi 29, nữ idol đã có trong tay sự nghiệp phủ sóng toàn cầu và xây dựng được khối tài sản khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, Lisa cũng là thành viên BLACKPINK từng được TC Candler bình chọn là gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2021, vượt qua hàng loạt mỹ nhân đình đám quốc tế.

Sau gần một thập kỷ hoạt động, Lisa đã trở thành một trong những ngôi sao châu Á có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường quốc tế. Năm 2021, album solo đầu tay LALISA tạo nên cơn sốt toàn cầu và bản hit MONEY trở thành hiện tượng trên TikTok và là một trong những ca khúc solo Kpop thành công nhất lịch sử Spotify. Sau khi ngừng gia hạn hợp đồng cá nhân với YG, em út BLACKPINK tiếp tục thành lập công ty quản lý riêng LLOUD và phát hành album ALTER EGO.

Những năm gần đây, Lisa liên tục xuất hiện trên hàng loạt sân khấu mang tính biểu tượng của ngành giải trí thế giới. Cô trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show sau khi chương trình trở lại, góp mặt tại Global Citizen Festival, trình diễn trên sân khấu Oscar với tiết mục tri ân loạt phim James Bond và tiếp tục khuấy động lễ khai mạc FIFA Club World Cup 2025. Chuỗi cột mốc này cho thấy Lisa không còn được nhìn nhận đơn thuần là một thần tượng Kpop mà đã trở thành gương mặt đại diện của làn sóng giải trí châu Á trên thị trường quốc tế.

Clip màn trình diễn Lisa biểu diễn tại FIFA World Cup 2026

Lisa làm nên lịch sử khi là nữ idol Kpop đầu tiên trình diễn tại FIFA World Cup

Sau gần 10 năm hoạt động, truyền thông quốc tế ước tính tài sản của Lisa đã chạm mốc khoảng 40 triệu USD, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng. Thu nhập của em út BLACKPINK trải dài từ hàng loạt tour diễn cho đến các hợp đồng đại diện thương hiệu xa xỉ, thời trang, quảng cáo và công ty quản lý riêng mang tên LLOUD.

Mới đây nhất, nữ idol tiếp tục bổ sung vào “garage” của mình mẫu Ferrari hybrid hoàn toàn mới, nâng số lượng Ferrari đang sở hữu lên con số 8. Bên cạnh đó là hàng loạt cái tên đình đám như Rolls-Royce, Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz, BMW hay Tesla. Tổng cộng, bộ sưu tập xe của Lisa được cho là gồm gần 20 chiếc với tổng giá trị lên tới khoảng 196 tỷ đồng.

Lisa bổ sung vào bộ sưu tập siêu xe của mình với mẫu Ferrari 849 Testarossa

Dù thành công, giàu có và sở hữu nhan sắc được cả thế giới công nhận nhưng Lisa cũng không tránh khỏi việc từng bị tổn thương về tình cảm trong quá khứ. Trong bài phỏng vấn với Vanity Fair đăng ngày 23/6, khi được hỏi liệu có từng khiến người khác tan vỡ trái tim hay chưa, Lisa lập tức phủ nhận. Thay vào đó, cô thừa nhận bản thân mới là người nhiều lần trải qua cảm giác đau lòng và bị tổn thương trong tình yêu.

Lisa thừa nhận từng nhiều lần tổn thương vì tình cảm trong quá khứ

Lời chia sẻ này của Lisa ngay lập tức thu hút sự chú ý khi vừa qua xuất hiện nhiều nghi vấn cho rằng cô nàng và bạn trai tin đồn - CEO tỷ phú Frédéric Arnault đã chia tay. Theo đó, từ năm 2023, nữ idol liên tục vướng tin đồn hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault. Dù nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, cả hai chưa từng xác nhận mối quan hệ. Gần đây, mạng xã hội lại rộ lên nghi vấn cặp đôi đã rạn nứt sau khi không còn những tương tác công khai như trước.

Lisa và bạn trai tỷ phú Frédéric Arnault được cho là đã đường ai nấy đi

Không chỉ vậy, cư dân mạng còn "đào" lại ca khúc Dream trong album ALTER EGO. Bài hát với giai điệu ballad da diết kể về nỗi nhớ một người đã rời xa, đặc biệt nhắc đến cột mốc năm 2019 khiến nhiều người liên hệ đến những tin đồn tình cảm của Lisa trong quá khứ. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất là ONE - cựu nghệ sĩ YG từng vướng nghi vấn hẹn hò với Lisa nhiều năm trước. Tuy nhiên, đến nay mọi suy đoán vẫn chưa từng được người trong cuộc xác nhận.

MV Dream - Lisa (BLACKPINK)

MV Dream của Lisa quay cùng nam diễn viên người Nhật Kentaro Sakaguchi…

… được cho là kể về ONE - cựu idol nhà YG và cũng là bạn trai tin đồn của nữ idol vào năm 2019

Rosé: Có bản hit tỷ view, kiếm hàng trăm tỷ đồng nhưng từng vướng phải mối tình độc hại

Nếu Lisa khiến công chúng ngưỡng mộ bởi khối tài sản nghìn tỷ và bộ sưu tập siêu xe thì Rosé lại được xem là hình mẫu của một nghệ sĩ có sự nghiệp solo bùng nổ nhất BLACKPINK trong những năm gần đây. Năm 2025, thành viên BLACKPINK ghi dấu ấn khi được TC Candler bình chọn đứng đầu danh sách 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới, trở thành thành viên thứ hai của BLACKPINK chạm đến vị trí này sau Lisa.

Thế nhưng, điều giúp Rosé tạo nên dấu ấn mạnh mẽ nhất trong năm qua chính là thành công vượt ngoài mong đợi của APT. - màn hợp tác cùng Bruno Mars. Ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, liên tục thiết lập những cột mốc mới về lượt xem, lượt nghe và thành tích trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Không chỉ giúp Rosé sở hữu bản hit lớn nhất sự nghiệp solo, APT. còn trở thành "cỗ máy in tiền" đúng nghĩa.

MV APT. - Rosé ft. Bruno Mars

Theo bảng xếp hạng những YouTuber hàng đầu Hàn Quốc năm 2025 do Forbes Korea công bố, Rosé dẫn đầu với doanh thu ước tính hơn 11,2 tỷ won (khoảng 209 tỷ đồng) từ YouTube. Thành tích này đến từ lượng người đăng ký khổng lồ cùng hàng tỷ lượt xem trên kênh cá nhân, đặc biệt sau sức nóng của APT..

Không dừng lại ở YouTube, bản hit kết hợp cùng Bruno Mars còn liên tục thống trị Spotify, Apple Music, Billboard Hot 100 và nhiều nền tảng nghe nhạc khác. Theo phân tích của truyền thông Hàn Quốc, chỉ trong thời gian ngắn sau khi phát hành, giá trị thương mại mà APT. tạo ra đã lên tới hàng trăm tỷ đồng, trở thành một trong những sản phẩm thành công nhất lịch sử Kpop.

APT. được xem là “cỗ máy in tiền” đúng nghĩa cho Rosé

Song song với các hoạt động solo, Rosé vẫn là thành viên của BLACKPINK - nhóm nhạc nữ sở hữu lượng người theo dõi hàng đầu thế giới, liên tục mang về nguồn doanh thu khổng lồ từ tour diễn, YouTube, album và các hợp đồng quảng cáo. Cộng hưởng từ sự nghiệp cá nhân lẫn hoạt động nhóm giúp Rosé trở thành một trong những nữ nghệ sĩ Kpop có sức ảnh hưởng và khả năng kiếm tiền mạnh nhất hiện nay.

Sự nghiệp gần như không có điểm nào để chê, nhưng chuyện tình cảm của cô nàng lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Album rosie được Rosé dành phần lớn thời lượng để tái hiện lại hành trình của một cô gái mắc kẹt trong mối quan hệ độc hại nhưng không thể dứt ra. Nhân vật trung tâm xuyên suốt album là người yêu cũ mà Rosé nhiều lần nhắc đến trong các cuộc phỏng vấn quốc tế. Nữ idol thừa nhận đây là mối quan hệ khiến cô tổn thương rất nhiều. Chính trải nghiệm này đã trở thành cảm hứng để Rosé viết toxic till the end - ca khúc được xem là lời tự sự rõ ràng nhất về mối tình độc hại này.

Rosé không ít lần thừa nhận từng nhiều lần tổn thương vì trải qua mối tình độc hại

Không chỉ toxic till the end, hàng loạt ca khúc khác trong album như 3am, two years, vampirehollie… cũng lần lượt ghép lại bức tranh về những đêm mất ngủ, cảm giác tiếc nuối, sự giằng xé giữa việc rời đi hay tiếp tục ở lại và quá trình học cách chữa lành sau khi mọi thứ kết thúc. Dù đến hiện tại, Rosé vẫn chưa từng tiết lộ danh tính người yêu cũ nhưng cô mong muốn khán giả sẽ nhớ tới album như cuốn nhật ký ghi lại quãng thời gian trưởng thành sau những lần tan vỡ.