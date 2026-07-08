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Cặp đôi Vbiz lộ hint du lịch chung, soi thêm mới biết bí mật yêu đương 5 năm

Liên Hoa
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Tổng hợp cả "rổ hint" chất lượng của cặp đôi Vbiz, dân tình chắc mẩm về mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai.

Trailer đầu tiên của Hoàng Hậu Cuối Cùng vừa lên sóng đã tạo nên nhiều chủ đề bàn luận. Bên cạnh màn tái xuất sau 13 năm của Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu, Trâm Anh cũng bất ngờ trở thành gương mặt "chiếm spotlight" khi hóa thân thành Lý Lệ Hà - vũ nữ phòng trà từng khiến vua Bảo Đại si mê.

Dù chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn, tạo hình cổ điển, thần thái sắc sảo cùng ánh mắt đầy cuốn hút của Trâm Anh nhanh chóng nhận về nhiều lời khen. Không ít khán giả nhận xét cô sở hữu gương mặt rất hợp với dòng phim bối cảnh, vừa có nét mong manh, vừa toát lên vẻ quyến rũ của một mỹ nhân thập niên cũ. Trên các diễn đàn điện ảnh, nhiều người còn cho rằng đây sẽ là vai diễn giúp Trâm Anh được chú ý nhiều hơn trong thời gian tới.

- Ảnh 1.

Trâm Anh gây sốt với tạo hình vũ nữ Lý Lệ Hà trong phim Hoàng Hậu Cuối Cùng

- Ảnh 2.

Cư dân mạng dành nhiều lời khen có cánh cho Trâm Anh, đặc biệt là nhan sắc và khí chất không hề lép vế so với "ngọc nữ màn ảnh" Tăng Thanh Hà

Đi cùng với sức hút của vai diễn Lý Lệ Hà, khán giả còn réo tên Trương Thế Vinh trong các bài đăng về Trâm Anh. Đơn cử như mới đây, cư dân mạng còn liên tục "đào" lại hình ảnh được cho là hint hẹn hò mới nhất của cả hai. Theo đó, giữa tháng 6, Trâm Anh đăng tải bộ ảnh diện bikini và đính kèm dòng trạng thái tỏ ý muốn được đi biển du lịch. 1 tuần sau đó, trên trang cá nhân, Trương Thế Vinh liền check-in tại bãi biển xinh đẹp. Đáng nói là trên Instagram, Trâm Anh cũng đăng tải bức ảnh selfie như đang ngồi trên thuyền giữa biển.

Dù không đăng ảnh chung ngay cùng một thời điểm, Trương Thế Vinh và Trâm Anh lại lần lượt chia sẻ những khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ trên biển với khoảng thời gian chỉ cách nhau vài ngày. Việc cả hai lựa chọn đăng ảnh riêng rẽ khiến không thể khẳng định họ đi cùng nhau, tuy nhiên sự trùng hợp về bối cảnh và thời điểm vẫn nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các "thám tử mạng".

- Ảnh 3.

Trương Thế Vinh vui vẻ tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng trên biển

- Ảnh 4.

Không lâu sau đó, Trâm Anh cũng chia sẻ khoảnh khắc du lịch biển

Đây cũng không phải lần đầu Trâm Anh và Trương Thế Vinh bị đặt vào nghi vấn hẹn hò. Từ năm 2021 đã xuất hiện nghi vấn Trâm Anh và Trương Thế Vinh yêu đương sau khi cả hai hợp tác trong phim Cây Táo Nở Hoa. Thời điểm đó, dân mạng liên tục soi ra những chi tiết trùng hợp như thường xuyên tương tác, xuất hiện cùng bạn bè hay hình ảnh chú cún cưng giống nhau trong các bài đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Trâm Anh khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp, còn Trương Thế Vinh giữ quan điểm không chia sẻ về đời tư.

Kể từ đó, cặp đôi lọt vào "tầm ngắm" của dân mạng mỗi khi xuất hiện chung. Và có lẽ vì vậy mà ở không ít sự kiện, Trương Thế Vinh và Trâm Anh đều khá hạn chế tương tác cùng nhau để tránh gây bàn tán. Dù hạn chế nhưng trong một buổi tiệc, khoảnh khắc cả hai bị bắt gặp ngồi cạnh nhau khiến cư dân mạng bàn tán. Cặp đôi còn liên tục có nhiều hành động thân mật khiến fan không thể không nghi ngờ mối quan hệ trên mức đồng nghiệp của 2 diễn viên Cây Táo Nở Hoa .

- Ảnh 5.

Hint hẹn hò đầu tiên giữa cả hai là khoảnh khắc nghi vấn nuôi thú cưng chung

- Ảnh 6.

Khoảnh khắc chăm sóc của Trâm Anh dành cho Trương Thế Vinh

Góp thêm vào "rổ hint" không thể cãi chính là bộ đôi bị bắt gặp tại sân pickleball - địa điểm đang rất được giới nghệ sĩ yêu thích thời gian gần đây. Theo đó, Trương Thế Vinh và Trâm Anh cùng đến sân chơi, mặc đồ thể thao năng động và có nhiều tương tác vui vẻ. Cả hai không né tránh hay đi cùng nhóm bạn để "làm loãng tin đồn", mà thoải mái chia nhau luyện tập, thậm chí trò chuyện, cười nói thoải mái. Đây được xem là bằng chứng rõ nét nhất cho mối quan hệ "trên mức tình bạn" giữa cả hai.

Tóm dính Trương Thế Vinh - Trâm Anh rủ nhau chơi pickleball

Ảnh: Tổng hợp

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Tags

sao Việt

hẹn hò

Trương Thế Vinh

Trâm Anh

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