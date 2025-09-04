Cặp đôi khách Tây khám phá 1 món ăn Việt Nam, nhận xét ngon nhất châu Á, ăn 5 lần chưa chán

Ẩm thực đường phố Việt Nam đã nhiều lần khiến du khách nước ngoài ngỡ ngàng. Mới đây, một nữ du khách Tây đã vô cùng thích thú khi thưởng thức bánh cuốn tại Hà Nội. Cô không thể tin rằng một món ăn đường phố giá rẻ lại có thể đậm đà, hấp dẫn và độc đáo tới vậy.

Trước đó, một cặp khách Tây khác cũng đã có chuyến ‘food tour’ khám phá ẩm thực Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội. Hai vị khách Tây này được một hướng dẫn viên người Việt đưa đi thưởng thức nhiều đặc sản có một không hai, ví dụ như cà phê trứng, bánh rán, bún chả, bánh đa cua… Trong đó, một món ăn đã khiến hai vị khách Tây vô cùng thích thú, đó chính là nem nướng.

Khách Tây khám phá nem nướng Việt Nam

Trong đoạn clip được đăng trên kênh YouTube Adventures of A+K, cặp đôi người Mỹ Adam và Kathryn đã có mặt tại một quán vỉa hè ở Hà Nội để thưởng thức nem nướng. Đi cùng với cặp đôi này là một bạn trẻ hướng dẫn viên người Việt - người rất nhiệt tình hướng dẫn cho hai vị khách Tây cách thưởng thức nem nướng chuẩn chỉnh.

“Đầu tiên, chúng ta lấy rau xà lách, xé nhỏ một chút rồi cho lên bánh tráng. Tiếp theo, chúng ta cho bún, đu đủ chua ngọt, nem nướng, xoài, dưa chuột và rau thơm vào rồi cuốn lại. Bạn không cần cuốn quá chặt”, hướng dẫn viên người Việt giới thiệu.

Hướng dẫn viên người Việt chỉ cách cuốn nem nướng cho hai vị khách Tây.

“Sau đó, chúng ta có nước chấm ở đây, giống như một loại súp vậy”, hướng dẫn viên nói thêm.

Hai vị khách Tây lập tức làm theo hướng dẫn và ăn thử món nem nướng. Adam nhận xét: “Ngon tuyệt vời. Đầu tiên là nước sốt này, thật là ngọt, bạn có thể nếm được hương vị của những loại rau thơm, của cà rốt trong đó. Nem nướng cuốn bánh tráng thì thật sự tươi ngon, nem bên trong rất đậm đà…”

Adam nhận xét nem nướng "ngon tuyệt vời".

Với Kathryn, cô nói rằng đây là một trong những món cuốn ngon nhất cô từng ăn kể từ khi đến châu Á du lịch.

“Nước sốt cay thật ngon”, Kathryn đánh giá.

Adam đồng tình và nói thêm: “Anh có thể ăn món này mỗi ngày”.

“Chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại quán này”, Kathryn chia sẻ.

Và đúng vậy, trong suốt thời gian ở Hà Nội, cặp đôi người Mỹ đã quay lại cửa hàng này thêm 4 lần khác để thưởng thức nem nướng. Như vậy, tổng cộng họ đã ăn nem nướng tại cửa hàng này 5 lần mà chưa thấy chán.

Nem nướng Việt Nam nhanh chóng chinh phục được hai vị khách Mỹ.

Họ đặc biệt thích phần nước sốt chua cay, đậm đà.

Clip của Adam và Kathryn đã thu hút 624.511 lượt xem, 10.000 lượt thích và hơn 500 bình luận. Nhiều người nước ngoài cũng chia sẻ cảm nhận của họ về ẩm thực Việt.

Một người viết: “Món ăn trông thật tuyệt vời! Anh họ của tôi đã chuyển đến Việt Nam sinh sống. Anh ấy thường chia sẻ những bức ảnh về các món ăn mà anh ấy thưởng thức – nhìn thôi cũng đã thấy thèm. Anh ấy đã gặp một người phụ nữ ở đó và họ đã kết hôn.”

Người thứ hai cho biết: “Video tuyệt vời. Cảm ơn bạn! Tuần sau tôi sẽ có mặt ở Hà Nội. Nhờ lời giới thiệu của bạn, tôi đã đặt đúng tour đó rồi!”

Người thứ ba chia sẻ: “Nhớ Việt Nam rất nhiều. Quay lại nơi đây nhiều lần mà vẫn không thấy chán. Phở gà là món yêu thích của tôi, và cà phê Việt Nam thì đúng là tuyệt vời.”





