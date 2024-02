Cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa tăng hơn 50%

Bộ Y tế vừa có báo cáo về tình hình công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Theo số liệu tổng hợp từ các cơ sở y tế trên toàn quốc từ ngày 8-2 (29 Tết) ngày 14-2 (mùng 5 Tết), tổng số bệnh nhân đang điều trị, cấp cứu là hơn 133.000, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.

Cấp cứu người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức

Tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu là gần 417.000, tăng 33%. Có hơn 151.000 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, tăng hơn 4%.

Cấp cứu tai nạn giao thông giảm 12%

Trong 7 ngày Tết, các cơ sở y tế khám, cấp cứu cho hơn 23.000 trường hợp nghi liên quan tai nạn giao thông, giảm 12% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Trong đó, gần 9.000 người phải nhập viện điều trị nội trú, giảm hơn 8%. Gần 3.000 trường hợp phải chuyển tuyến điều trị, tăng 6,5%.

Số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông là 118 (trong đó tử vong tại viện là 37, tử vong trước khi đến bệnh viện là 81), giảm hơn 22% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, có 604 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng hơn 51% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023, 315 người phải nhập viện điều trị, tăng 15%.

Tổng số khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế khác là 87 trường hợp, tăng 56 ca so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Trong đó, có 4 ca tử vong, tăng 2 ca so với Tết năm ngoái.

Ngộ độc rượu khiến 2 người tử vong

Theo Bộ Y tế, số trường hợp khám, cấp cứu ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa giảm gần 10%. Tuy nhiên, theo báo cáo ban đầu của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bạc Liêu, tại địa phương ghi nhận 1 vụ nghi ngờ ngộ độc rượu (tại bữa tiệc gia đình) xảy ra ngày 11-2 làm 4 người nhập viện điều trị, trong đó 2 người tử vong.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng tại địa phương tập trung cấp cứu và điều trị bệnh nhân; tiến hành điều tra, xác định rõ nguyên nhân gây ngộ độc.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng ngành công thương truy xuất nguồn gốc sản phẩm rượu nghi ngờ gây ngộ độc, kịp thời ngăn chặn việc đưa ra lưu thông trên thị trường và tiêu thụ các loại rượu có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Về tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết nước ta ghi nhận 357 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 225 trẻ bị tay chân miệng. Những ngày qua nước ta không ghi nhận ca mắc COVID-19, sởi, đậu mùa khỉ, cúm A/H5N1, cúm A/H5N6, MERS-CoV.