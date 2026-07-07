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Cao tốc Cam Lộ - La Sơn cấm phương tiện lưu thông ban đêm

Ngọc Văn
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Để phục vụ thi công mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn, cơ quan chức năng sẽ tạm dừng lưu thông toàn bộ phương tiện trên tuyến vào ban đêm kể từ ngày 10/7.

Ngày 6/7, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thông báo tổ chức lại giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong thời gian triển khai dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn nối tỉnh Quảng Trị với TP. Huế.

Theo đó, từ 17h ngày 10/7, toàn bộ phương tiện, ngoại trừ xe phục vụ thi công, sẽ bị cấm lưu thông trên tuyến trong khung giờ từ 17h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Quy định này được áp dụng cho đến khi có thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn cấm phương tiện ban đêm từ 10 / 7 Để thi công - Ảnh 1.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn nối tỉnh Quảng Trị với TP. Huế tạm dừng lưu thông vào ban đêm kể từ ngày 10/7. Ảnh: Ngọc Văn

Phạm vi cấm lưu thông kéo dài trên toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, từ Km0+00 đến Km102+200, bao gồm các nút giao liên quan.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, trong giai đoạn hiện nay, nhiều hạng mục mở rộng tuyến được triển khai đồng loạt. Các nhà thầu đang thực hiện tháo dỡ hệ thống hộ lan, điều chỉnh và thu hẹp mặt đường, đồng thời di dời, thay thế hệ thống biển báo an toàn giao thông.

Quá trình thi công khiến điều kiện khai thác trên tuyến không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn vận hành của đường cao tốc. Đặc biệt vào ban đêm, khi tầm nhìn bị hạn chế, trong khi các phương tiện vẫn có xu hướng lưu thông với tốc độ cao , nguy cơ mất an toàn giao thông có thể gia tăng.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, việc tạm dừng khai thác tuyến trong khung giờ từ 17h đến 5h sáng là giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông cũng như lực lượng thi công trên công trường, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn trong thời gian dự án được triển khai.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn cấm phương tiện ban đêm từ 10 / 7 Để thi công - Ảnh 2.

Việc tạm dừng khai thác tuyến trong khung giờ từ 17h đến 5h sáng nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng thi công trên công trường vào ban đêm. Ảnh: Ngọc Văn

Để bảo đảm giao thông thông suốt , các phương tiện sẽ được phân luồng sang các tuyến đường thay thế theo phương án tổ chức giao thông đã được thống nhất giữa các đơn vị liên quan, gồm Sở Xây dựng Quảng Trị, Sở Xây dựng TP. Huế, lực lượng cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị và Công an TP. Huế phối hợp hướng dẫn, kiểm soát, nhắc nhở người điều khiển phương tiện, không để xảy ra tình trạng xe đi vào cao tốc trong thời gian tuyến tạm dừng khai thác ban đêm.

Dự án mở rộng cao tố c Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn dài gần 99km, kết nối tỉnh Quảng Trị với TP. Huế, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công cuối năm 2025, tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, nâng quy mô tuyến từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh.

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Công an tỉnh Quảng Trị

cam lộ

Công an TP. Huế

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