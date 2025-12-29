Cảnh tượng lạ trong siêu thị sát Tết dương: Tất cả là tại trend "ăn 12 quả nho"!

Gần đây, khi Tết dương lịch đang đến rất gần, dân tình ở nhiều nơi bắt đầu rục rịch nhắc nhau về một trào lưu quen mà lạ: ăn 12 quả nho vào đúng thời khắc giao thừa. Đây vốn là câu chuyện năm nào cũng "hot" trở lại trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, khi giới trẻ truyền tai nhau về một nghi thức được cho là mang lại may mắn, tình duyên và sự suôn sẻ trong năm mới. Thế nhưng, năm nay, trào lưu này lại kéo theo một hiện tượng không ai ngờ tới: cách bán nho trong siêu thị cũng thay đổi theo trend.

Nếu như trước đây, nho thường được bày bán theo chùm, theo hộp lớn nhỏ khác nhau thì thời điểm sát Tết dương năm nay, tại một vài siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi, người ta bắt đầu bắt gặp những combo nho được đóng gói sẵn đúng 12 quả. Không thừa, không thiếu, vừa vặn cho những ai có ý định "đu trend" ăn nho đêm giao thừa mà không cần phải tự đếm từng quả.

(Ảnh: @thungandayne)

Một siêu thị "đu trend ăn 12 quả nho" (Ảnh: @farmersmarket.vn)

Nhiều người tỏ ra khá bất ngờ, thậm chí bật cười khi nhìn thấy hình ảnh những khay nho nhỏ xinh, chỉ vỏn vẹn một hàng 12 quả được bọc màng cẩn thận hoặc đóng hộp. Nhất là khi đọc dòng chú thích đi kèm hoặc nghe nhân viên giải thích, thì quả thật trầm trồ: không ngờ trend "ăn 12 quả nho" đã tới mức này.

Không chỉ trong siêu thị, một số quán cà phê, tiệm bánh nhỏ hoặc người bán online cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng. 12 quả nho được chọn lọc kỹ càng và đóng gói cẩn thận, đếm giúp luôn cho ai muốn đu trend này.

(Ảnh: @kalery_tea_and_coffee)

Không phải ai cũng biết, đây vốn là một phong tục lâu đời của người Tây Ban Nha, có tên gọi là Las doce uvas de la suerte - tức "12 quả nho may mắn". Theo truyền thống, vào đúng thời khắc giao thừa, người ta sẽ ăn đủ 12 quả nho, mỗi quả tượng trưng cho một tháng trong năm mới. Việc hoàn thành đủ 12 quả được tin rằng sẽ mang lại may mắn, bình an và những điều tốt đẹp trong suốt 12 tháng tiếp theo.

Vài năm trở lại đây, phong tục này bất ngờ nổi tiếng trở lại nhờ TikTok. Ban đầu, chỉ là những chia sẻ nhỏ lẻ từ các bạn trẻ từng có bạn bè người Tây Ban Nha hướng dẫn cách thực hiện. Sau đó, câu chuyện lan rộng và được "biến tấu" thành nhiều phiên bản khác nhau. Trong đó, nổi bật nhất chính là "ăn 12 quả nho dưới gầm bàn" - một chi tiết được cho là sẽ giúp "linh nghiệm" hơn, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

(Ảnh chụp màn hình TikTok)

Dĩ nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng không nhất thiết phải ăn dưới gầm bàn. Với nhiều người, chỉ cần ăn đủ 12 quả nho vào thời khắc giao thừa đã là một trải nghiệm thú vị, mang tính vui vẻ đầu năm. Tuy vậy, chính những lời truyền miệng về việc "làm theo là sớm có người yêu" đã khiến trào lưu này đặc biệt thu hút hội độc thân, góp phần đẩy mức độ lan tỏa lên cao hơn mỗi dịp cuối năm.

Và khi một trào lưu đủ lớn, nó không chỉ dừng lại trên mạng xã hội, mà còn bước thẳng vào đời sống thường ngày - từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi cho đến các gian hàng online. Những khay nho 12 quả xuất hiện sát Tết dương chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Có thể nói, cảnh tượng lạ trong siêu thị những ngày cuối năm không đơn thuần là câu chuyện bán hàng, mà phản ánh cách các trào lưu mạng đang ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ đến thói quen tiêu dùng.