Cảnh tượng buồn ở một số sân Pickleball diễn ra social mỗi ngày: Pickleball có thật sự đang thoái trào?

Những khoảng sân trống giữa cơn sốt pickleball: Người chơi đã đi đâu?





Từng kín chỗ chỉ sau vài giờ mở đăng ký, nhiều buổi social pickleball tại TP.HCM nay phải nhắn từng người tham gia, thậm chí hủy vì không đủ khách. Trong bối cảnh hàng loạt sân mới xuất hiện và nhiều sân cũ rao sang nhượng, câu hỏi được đặt ra là: Pickleball có thực sự đang thoái trào?

Có thời điểm, chỉ cần mở các nhóm chat là hàng loạt tin nhắn xuất hiện: "Còn slot không em?", "Cho anh đăng ký 2 người", "Hết chỗ rồi hả?". Nhiều buổi chơi kín chỗ chỉ sau vài giờ mở đăng ký.

Thế nhưng tại một số sân pickleball ở TP.HCM thời gian gần đây, bức tranh đã khác. Những buổi social từng đông nghẹt người nay xuất hiện nhiều khoảng sân trống, các host phải chủ động nhắn tin tìm người chơi, thậm chí hủy kèo vào phút cuối vì không đủ người tham gia.

Để hiểu câu chuyện này, trước hết cần biết cách cộng đồng pickleball đang vận hành.

Khác với các môn thể thao truyền thống thường chơi theo nhóm bạn bè cố định, phần lớn người chơi pickleball hiện nay tham gia các buổi social - hình thức giao lưu mà người chơi đăng ký tham gia theo suất, sau đó được sắp xếp đánh cùng những người khác trong một khung giờ nhất định.

Đứng ra tổ chức các buổi social là host. Họ chịu trách nhiệm thuê sân, mở đăng ký, thu phí, sắp xếp trình độ người chơi, chia trận và điều phối hoạt động trong suốt buổi chơi. Với nhiều người mới, host cũng chính là người kết nối họ với cộng đồng pickleball.

Những năm gần đây, phần lớn các buổi social được quản lý thông qua Reclub - ứng dụng kết nối cộng đồng thể thao phổ biến tại Việt Nam. Trên nền tảng này, người chơi có thể tìm sân gần nơi ở, đăng ký social, tham gia giải đấu hoặc các buổi giao lưu. Về phía host, Reclub giúp quản lý danh sách người tham gia, số lượng suất chơi và thanh toán thuận tiện hơn thay vì phải tổng hợp thủ công qua các nhóm chat.

Chính vì vậy, lượng người đăng ký social trên Reclub hay số người tham gia các buổi giao lưu thường được xem là một trong những thước đo phản ánh sức nóng của phong trào pickleball ở từng khu vực.

Mở social 2 sân chỉ lèo tèo 7 - 8 người đăng ký

Theo các host, dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của sự giảm nhiệt không nằm ở số người bỏ chơi pickleball, mà nằm ở việc các buổi social ngày càng khó lấp đầy.

Thông thường, một sân pickleball sẽ cần khoảng 8 người để vận hành social hiệu quả. Nếu mở 2 sân, con số lý tưởng là 16 người. Khi đó, 4 người sẽ thi đấu, 4 người ngồi nghỉ chờ lượt rồi xoay vòng liên tục, giúp các trận đấu diễn ra đều đặn và người chơi có thời gian hồi phục.

Tuy nhiên hiện nay, không ít host cho biết họ mở social 2 sân nhưng chỉ có khoảng 7 - 8 người đăng ký, tức chỉ bằng một nửa so với kỳ vọng.

"Ngày trước đăng lên là đầy người. Bây giờ mở 2 sân mà có hôm chỉ được 7 - 8 người. Mà ít quá thì người chơi cũng không thích vì cứ gặp đi gặp lại vài người, đánh không có không khí", một host chia sẻ.

9h sáng tại sân Hoàng Minh trên đường Lê Anh Xuân (TP.HCM), thay vì cảnh người chơi ngồi chờ xoay sân như năm ngoái, một số khung giờ nay xuất hiện những khoảng sân trống.

Anh Giao Trọng Hiệp, host social tại đây, là một trong những người cảm nhận rõ sự thay đổi.

Hiệp tổ chức social cố định từ thứ Ba đến Chủ nhật hằng tuần. Nếu trước đây mức phí 120.000 đồng/người vẫn luôn kín chỗ thì hiện nay anh đã giảm xuống còn 100.000 đồng/người để thu hút thêm người chơi.

Theo anh, lượng khách đã giảm đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm. "Nói pickleball thoái trào thì cũng đúng phần nào. Sân mở quá nhiều nên môn này bị bão hòa. Trong bán kính vài cây số có rất nhiều sân mới xuất hiện."

Hiệp cho biết thời điểm đông nhất, social của anh gần như luôn kín người. Tuy nhiên hiện nay lượng khách đã giảm khoảng 60%. "Ngày trước làm host, sân của mình lúc nào cũng full. Bây giờ giảm hẳn khoảng 60% khách."

Việc thiếu người khiến các host rơi vào tình thế khó xử. Hủy buổi chơi thì mất khách, nhưng vẫn tổ chức thì trải nghiệm của người tham gia không đảm bảo.

Nhiều người đành phải tự xuống sân đánh để đủ quân số. Thậm chí có những hôm phải gọi thêm người quen, bạn bè, nhân viên sân hoặc bất kỳ ai biết cầm vợt vào sân cho đủ kèo.

"Nhiều hôm tôi phải nhảy vào đánh luôn. Có bữa còn gọi cả anh giữ xe vô chơi cùng khách cho đủ người xoay sân", Hiệp kể lại và cười.

Thậm chí có những buổi social buộc phải hủy vì không đủ người tham gia. "Gần đây có những buổi bắt buộc phải hủy. Người ta tới sân mà không có người đánh cùng thì sẽ rất khó chịu."

Giá rẻ chưa chắc kéo được khách, người chơi thực sự cần gì?

Không chỉ các host, những người trực tiếp vận hành sân cũng nhận thấy sự thay đổi. Chị Hoàng Thảo, quản lý sân Hoàng Minh, cho rằng tình trạng này không chỉ diễn ra tại một địa điểm riêng lẻ mà đang xuất hiện ở nhiều sân khác nhau.

"Có rất nhiều nhà đầu tư đổ vào lĩnh vực sân pickleball. Khoảng một năm trước, người mới chơi rất đông nên hầu như khung giờ nào cũng có khách. Bây giờ thì không còn như vậy nữa."

Theo chị Thảo, số lượng người chơi mới giảm trong khi nguồn cung sân tăng nhanh khiến nhiều địa điểm không còn giữ được công suất hoạt động như trước.

Theo nhiều host social, vấn đề hiện tại không còn nằm ở giá vé. Người chơi sẵn sàng trả mức phí cao nếu đổi lại là các trận đấu “căng”, cộng đồng vui và trình độ tương đồng.

Một host khác là chú Cuội (host sân Cơm Niêu ở Điện Biên Phủ và sân Cộng Hòa Garden) thậm chí đã áp dụng mô hình giá cực linh hoạt: Chơi 1 trận: 15.000 đồng, chơi 1 tiếng: 30.000 đồng, chơi 2 tiếng: 50.000 đồng, chơi cả buổi: 75.000 đồng. Mức giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của nhiều social hiện nay.

Tuy nhiên, thực tế lại không như kỳ vọng. Theo chú, người chơi hiện tại không còn chọn social chỉ vì rẻ.

“Nếu social đông vui, có nhiều trận hay thì dù 120.000 - 130.000 đồng họ vẫn chơi. Còn vô sân lèo tèo vài người thì rẻ mấy cũng không ai muốn tới”, chú nói.

Theo chú Cuội, sau giai đoạn bùng nổ, nhóm người chơi đến sân chỉ để "bắt trend", check-in hay chụp ảnh dường như đã giảm đáng kể. Ở lại với pickleball hiện nay chủ yếu là những người thực sự yêu thích và muốn gắn bó lâu dài với bộ môn này.

"Giờ người ta chơi thật chứ không còn kiểu ra sân chụp vài tấm hình rồi về nữa. Khách bây giờ khó tính hơn, họ quan tâm trải nghiệm nhiều hơn nên các chủ sân cũng phải thay đổi", chú Cuội nói.

Theo chú, để giữ chân người chơi, nhiều chủ sân đã chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện hệ thống thông gió, ánh sáng, mặt sân, đồng thời đưa ra các chương trình ưu đãi về giá. Mục tiêu không chỉ là thu hút khách mới mà còn tạo cảm giác thoải mái để người chơi muốn quay lại thường xuyên.

Thực tế, tiêu chí lựa chọn sân của người chơi hiện nay cũng đã khác trước. Anh Võ Minh Đạt, một người chơi pickleball tại TP.HCM, cho biết yếu tố anh quan tâm nhất không phải giá thuê sân mà là chất lượng trải nghiệm.

"Tôi thường xem mặt sân có đủ độ bám không, ánh sáng có phù hợp không, đánh có bị chói hay quá tối không. Nếu trải nghiệm tốt thì tôi sẵn sàng đi xa hơn một chút để chơi", anh chia sẻ.

Trong khi đó, anh Thiên Ân nhận thấy sự thay đổi rõ nhất nằm ở khả năng đặt sân. Nếu như năm ngoái, đặc biệt vào các khung giờ đẹp, việc tìm được sân trống là không hề dễ dàng thì hiện nay mọi thứ đã thuận lợi hơn rất nhiều.

"Hồi đó muốn đánh phải đặt trước khá lâu, nhiều khi sát ngày là hết sân rồi. Còn bây giờ thì dễ hơn nhiều, thậm chí gần tới giờ chơi vẫn có thể tìm được sân trống", anh nói.

Người chơi bỏ pickleball hay chỉ “nhảy sân”?

Dù nhiều social ghi nhận lượng khách giảm, không ít người trong cộng đồng cho rằng nói pickleball “thoái trào” là chưa chính xác.

Thay vào đó, môn thể thao này có thể đang bước qua giai đoạn bùng nổ theo trend để tiến vào giai đoạn sàng lọc tự nhiên hơn.

Một số người chơi cho biết trước đây họ tham gia pickleball gần như mỗi ngày vì hiệu ứng mạng xã hội, bạn bè rủ rê hoặc muốn thử môn mới. Nhưng sau thời gian đầu hào hứng, tần suất chơi giảm dần.

Trong khi đó, nhóm gắn bó thật sự vẫn duy trì đều đặn, nhưng có xu hướng chọn lọc social kỹ hơn thay vì tham gia đại trà. Thay vì thấy có sân là đăng ký, nhiều người chơi hiện nay dành thời gian tìm hiểu kỹ về cộng đồng, trình độ người tham gia và chất lượng các trận đấu.

Chị Quỳnh (Tân Bình), người đã chơi pickleball hơn một năm, cho biết trước mỗi buổi chơi, chị thường lên ứng dụng Reclub để xem số lượng người đăng ký cũng như đánh giá trình độ của những người tham gia.

"Giờ tôi sẽ xem social đó có đông không, người chơi có đều trình không rồi mới đăng ký. Trước đây mới chơi thì sân nào cũng được, miễn có người đánh là vui. Nhưng bây giờ trình độ mọi người đều lên rồi nên ai cũng muốn được chơi những trận chất lượng hơn, có đối thủ ngang sức hoặc mạnh hơn mình một chút để còn học hỏi và tiến bộ", chị chia sẻ.

Theo chị Quỳnh, điều khiến nhiều social mất khách không hẳn là do người chơi bỏ pickleball mà bởi cộng đồng ngày càng có nhiều lựa chọn hơn. Nếu một buổi social không đủ đông, trình độ người chơi chênh lệch quá lớn hoặc không tạo được những trận đấu hấp dẫn, người chơi sẽ nhanh chóng chuyển sang một sân khác.

"Thực tế tôi vẫn chơi đều mỗi tuần, thậm chí còn nhiều hơn trước. Chỉ là giờ mình chọn kỹ hơn. Người chơi bây giờ không thiếu sân để đánh, họ sẽ tìm nơi nào đông vui, có nhiều kèo hay và phù hợp trình độ của mình", chị nói.

Hàng loạt sân sang nhượng, cắt lỗ

Nếu như các host social cảm nhận sự thay đổi thông qua số lượng người đăng ký mỗi ngày thì ở một góc độ khác, thị trường sân pickleball cũng đang xuất hiện những tín hiệu đáng chú ý.

Chỉ cần tìm kiếm trên các hội nhóm Facebook chuyên về pickleball hoặc sang nhượng mặt bằng thể thao, không khó để bắt gặp hàng loạt bài đăng tìm người chuyển nhượng sân. Từ những cụm sân quy mô vài sân đến các tổ hợp đầu tư hàng tỷ đồng đều xuất hiện trên thị trường thứ cấp.

Một sân tại Phú Nhuận hiện được rao sang nhượng với giá khoảng 700 triệu đồng. Theo thông tin đăng tải, khu vực này có diện tích khoảng 2.000 m2, gồm 6 sân pickleball cùng các hạng mục thể thao đi kèm. Trong khi đó, tại TP Thủ Đức, một cụm sân khác từng được giới thiệu có tổng mức đầu tư khoảng 1,75 tỷ đồng hiện được rao sang nhượng với mức giá khoảng 1 tỷ đồng. Nhiều bài đăng khác cũng xuất hiện với những cụm từ như "sang nhượng gấp", "cắt lỗ", "cần ra nhanh".

Song song với việc tìm đối tác sang nhượng, không ít sân cũng liên tục tung ra các chương trình ưu đãi để giữ chân người chơi. Các hình thức như giảm giá giờ chơi, đi theo nhóm được tặng thêm suất, ưu đãi cho khách quen hay hỗ trợ host tổ chức social xuất hiện ngày càng nhiều hơn so với giai đoạn cách đây một năm.

Theo những người hoạt động lâu năm trong cộng đồng pickleball, sự xuất hiện của các tin đăng sang nhượng không hoàn toàn đồng nghĩa với việc môn thể thao này mất sức hút. Tuy nhiên, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn sau thời kỳ tăng trưởng nóng.

Trong giai đoạn bùng nổ năm 2024 và đầu năm 2025, nhu cầu người chơi tăng nhanh khiến hàng loạt nhà đầu tư đổ vào lĩnh vực này. Nhiều khu đất trống, sân bóng đá mini, nhà xưởng hoặc mặt bằng thể thao được cải tạo thành sân pickleball chỉ trong thời gian ngắn. Ở một số khu vực, chỉ trong bán kính vài km đã xuất hiện hàng chục sân mới.

Khi số lượng sân tăng nhanh hơn tốc độ tăng của người chơi, áp lực lấp đầy công suất bắt đầu xuất hiện.

Thực tế cho thấy, yếu tố quyết định thành công của một sân pickleball hiện nay không chỉ nằm ở mặt bằng hay số lượng sân. Một địa điểm muốn duy trì lượng khách ổn định cần có cộng đồng người chơi riêng, các host hoạt động thường xuyên, hệ thống social đều đặn cùng chất lượng sân bãi đủ tốt để giữ chân khách quay lại.

Điều này cũng lý giải vì sao có những sân vẫn đông kín người vào các khung giờ đẹp, trong khi một số địa điểm khác phải liên tục giảm giá hoặc tìm cách sang nhượng dù mới đi vào hoạt động chưa lâu.

Sau giai đoạn phát triển bùng nổ, thị trường pickleball dường như đang bước vào quá trình sàng lọc tự nhiên hơn, nơi không phải sân nào mở ra cũng có thể dễ dàng thu hút người chơi như trước.

Ảnh, video: Lan Anh