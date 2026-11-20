Trong túc tuần tra, Tổ công tác phát hiện đối tượng N.X.D điều khiển xe mô tô 81B2-365.54 có biểu hiện nghi vấn.

Công an tỉnh Gia Lai ngày 20/11/2026 cho biết, Cảnh sát 113 vừa phối hợp với Công an phường Hội Phú tuần tra, bắt giữ 01 đối tượng mang theo ma tuý trong người.

Theo đó, lúc 21h21’ ngày 18/11/2026, tại hẻm 426 đường Trường Chinh thuộc phường Hội Phú, trong túc tuần tra, Tổ công tác gồm lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường Hội Phú phát hiện đối tượng N.X.D (SN 1994, trú tại Ninh Xá Hạ, xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe mô tô 81B2-365.54 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra phát hiện trên người đối tượng có 01 túi vải màu xám bên trong có 01 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng (đối tượng khai là ma túy đá, mua với mục đích để sử dụng), 01 cân tiểu ly, 01 điện thoại di động. Tổ công tác tiến hành đưa đối tượng, phương tiện và tang vật có liên quan về trụ sở Công an phường Hội Phú để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng và tang vật tại trụ sở Công an phường - Ảnh: Công an Gia Lai Đối tượng và tang vật tại trụ sở Công an phường - Ảnh: Công an Gia Lai

Đây là kết quả của việc thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về vũ trang tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH về tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, các hành vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm đường phố.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tuyệt đối không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức hoặc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ma túy, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

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