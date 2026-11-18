Kết quả điều tra xác định Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cùng quản lý, điều hành cơ sở.

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 8 bị can về các tội “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm”, liên quan đến cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và hộ kinh doanh Kati.

Cụ thể, hồi cuối tháng 10/2026, khi Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tổng cộng 7 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và một khách sạn liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm của hộ kinh doanh Kati.

Công an làm việc với các đối tượng và đương sự liên quan - Ảnh: Công an TP HCM

Tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, địa chỉ 52 - 54 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, lực lượng Công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang mua bán dâm. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Quốc Bảo là chủ cơ sở, giao Nguyễn Đức Khang quản lý, điều hành và tổ chức cho nhân viên nữ bán dâm ngay tại phòng massage với giá 2 triệu đồng/lượt. Khang trực tiếp tư vấn, nhận tiền và điều nhân viên phục vụ khách; cơ sở hưởng lợi từ tiền vé massage.

Tại cơ sở Regal, địa chỉ 29 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, lực lượng Công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang mua bán dâm. Kết quả điều tra xác định Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cùng quản lý, điều hành cơ sở, cho nhân viên nữ bán dâm tại phòng massage với giá từ 2 triệu đồng/lượt, ngoài tiền vé massage 1,7 triệu đồng/giờ nhằm tăng doanh thu.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng và đương sự liên quan - Ảnh: Công an TP HCM

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thâp được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh về tội “Chứa mại dâm”.

Đối với hộ kinh doanh Kati, địa chỉ 15B/26 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, từ việc phát hiện một cặp nam, nữ mua bán dâm tại khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, lực lượng Công an làm rõ hoạt động môi giới mại dâm liên quan Nguyễn Thị Lệ Thu, Lư Bách Lương, Nguyễn Quỳnh Giang và Nguyễn Tôn Nhật Trung. Trong đó, Thu trực tiếp điều hành cơ sở; Lương quản lý, môi giới tiếp viên cho khách; Giang thu tiền; Trung tìm kiếm, đưa tiếp viên đến để Lương giới thiệu. Cơ sở thu 3 triệu đồng/người dưới hình thức “tiền phạt” khi tiếp viên ra ngoài bán dâm trong giờ làm việc. Cả 4 bị can bị khởi tố về tội “Môi giới mại dâm”.

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Nhiều trường hợp dương tính với ma túy

Kết quả điều tra cho thấy, các bị can lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để tổ chức, môi giới mại dâm nhằm thu hút khách, tăng doanh thu và hưởng lợi. Sau khi khởi tố các vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Trong đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ đầu tháng 11/2026, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra Bar Miuli, Vela bar và Bar Golden trên địa bàn phường Sài Gòn; qua đó phát hiện nhiều vi phạm. Đáng chú ý, kiểm tra nhanh ma túy đối với 53 người tại 3 cơ sở, lực lượng chức năng ghi nhận 3 trường hợp dương tính, gồm một khách tại Bar Miuli dương tính với cần sa và 2 nhân viên tại Vela bar, Bar Golden dương tính với ma túy. Cơ quan Công an đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Các cơ sở kinh doanh vi phạm - Ảnh: Công an TP HCM

Việc kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm tại các cơ sở trên góp phần ngăn chặn tình trạng lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để thực hiện hành vi phạm tội, hình thành các điểm phức tạp về an ninh, trật tự; bảo đảm an toàn cho người dân và khách du lịch, giữ vững kỷ cương, tạo môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh cho các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật.

Trong thời gian tới, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, kiên quyết phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để thực hiện hành vi phạm tội; ngăn chặn việc hình thành, tái diễn các điểm phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần giữ vững môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh trên địa bàn.