Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 31/8/2026, sau khi uống rượu, Nhơn mở nhạc lớn tại nhà.

Công an xã Bình Hòa, tỉnh An Giang ngày 17/11/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thành Nhơn (sinh năm 1973, ngụ ấp An Hòa, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 31/8/2026, sau khi uống rượu, Nhơn mở nhạc lớn tại nhà ở ấp An Hòa, xã Bình Hòa. Thời điểm này, anh Võ C.L. (sinh năm 2003, con ruột của Nhơn) cùng vợ đi chơi về, thấy tiếng nhạc lớn nên vào tắt máy phát nhạc. Bực tức trước hành động của con, Nhơn vào bếp lấy một cây dao yếm bằng sắt dài khoảng 35 cm, xông vào phòng chém trúng vùng đầu và tay anh L., gây thương tích. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã kịp thời đến can ngăn và đưa anh L. đi cấp cứu.

Bị can Võ Thành Nhơn tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an An Giang

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, dao có tính sát thương cao khi được sử dụng với mục đích xâm phạm trái pháp luật tính mạng, sức khỏe con người được xác định là vũ khí quân dụng. Hành vi sử dụng trái phép loại vũ khí này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không sử dụng dao, hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn. Khi phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, cần bình tĩnh, kiềm chế, lựa chọn biện pháp giải quyết phù hợp hoặc trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ, tránh những hành vi bộc phát gây hậu quả đáng tiếc.