Bắt cựu cán bộ tín dụng Lý Minh Hoàng SN 1984

Cơ quan Công an thông báo những ai là người bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Lý Minh Hoàng, đề nghị nhanh chóng liên hệ để giải quyết.

Ngày 16/11/2026, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, ngày 13/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Minh Hoàng (sinh năm 1984, thường trú tại phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ), để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lý Minh Hoàng trước đây là cán bộ tín dụng làm việc tại một ngân hàng Chi nhánh Cần Thơ. Tuy nhiên, đến tháng 10/2025, Hoàng đã nghỉ việc. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Hoàng đã lợi dụng các mối quan hệ bạn bè, người quen để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026, nhằm tạo lòng tin với ông T.T.T và bà T.T.D.M, Hoàng giới thiệu bản thân vẫn đang làm việc tại ngân hàng, đồng thời đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng đang cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng trong thời gian ngắn. Để làm cho thông tin đưa ra có vẻ đáng tin cậy, Hoàng tự tạo lập các hồ sơ vay tiền dưới hình thức thế chấp quyền sử dụng đất và vay đáo hạn thông qua hình thức thấu chi, sau đó gửi thông tin khách hàng qua ứng dụng Zalo cho ông T.T.T.

Điều tra viên làm việc với đối tượng Lý Minh Hoàng - Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Những thông tin này được sử dụng nhằm tạo niềm tin, khiến người cho vay tin rằng nhu cầu vay tiền là có thật và khoản tiền sẽ sớm được hoàn trả. Sau khi ông T.T.T chuyển tiền cho những người được Hoàng giới thiệu là khách hàng vay đáo hạn, Hoàng yêu cầu những người này chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng do Hoàng quản lý, sử dụng.

Bằng thủ đoạn trên, Hoàng đã chiếm đoạt tổng cộng 2,9 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được Hoàng sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lý Minh Hoàng đã khai nhận hành vi lợi dụng các mối quan hệ quen biết, sự tin tưởng của người cho vay và uy tín của ngân hàng nơi trước đây từng công tác để đưa ra thông tin gian dối, huy động tiền dưới hình thức cho vay đáo hạn ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Minh Hoàng - Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Đến ngày 13/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Minh Hoàng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an thông báo những ai là người bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Lý Minh Hoàng, đề nghị nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, địa chỉ số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ hoặc Điều tra viên Trung tá Trần Phú Đông, số điện thoại 0939.477.039 để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Công an cảnh báo lừa đảo thông qua vay tiền đáo hạn

Từ vụ việc trên Công an thành phố Cần Thơ cho hay, tội phạm lừa đảo thông qua hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng có thể được thực hiện bằng những thủ đoạn được chuẩn bị, tính toán từ trước.

Thủ đoạn của các đối tượng thường tập trung vào một số phương thức như: tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, người làm dịch vụ tín dụng hoặc có mối quan hệ với cán bộ ngân hàng; đưa ra thông tin có khách hàng cần tiền gấp để tất toán khoản vay đến hạn; tự tạo dựng hồ sơ, thông tin khách hàng, tài sản bảo đảm hoặc các nội dung liên quan đến khoản vay nhằm làm cho giao dịch có vẻ hợp pháp.

Bên cạnh đó, đối tượng thường cam kết thời gian vay ngắn, nhanh chóng hoàn trả tiền gốc và trả lãi cao để thu hút người cho vay. Khi đã tạo dựng được lòng tin, đối tượng tìm cách điều hướng dòng tiền vào tài khoản do mình quản lý, sử dụng, sau đó chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Việc lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng còn khiến người cho vay dễ nhầm tưởng giao dịch có sự bảo đảm hoặc liên quan đến hoạt động chính thức của ngân hàng, từ đó chủ quan, thiếu kiểm tra, xác minh.

Ảnh tạo bởi AI

Khi tiền đã được chuyển vào tài khoản do đối tượng kiểm soát và sử dụng, việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt có thể gặp nhiều khó khăn, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người bị hại.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân kiểm tra, xác minh độc lập thông tin người vay và mục đích vay tiền: Không chỉ dựa vào sự quen biết, lời giới thiệu hoặc danh nghĩa cán bộ ngân hàng để quyết định cho vay. Khi có nhu cầu giao dịch, cần trực tiếp kiểm tra thông tin về khách hàng, khoản vay và nhu cầu đáo hạn thông qua các kênh chính thức của tổ chức tín dụng.

Không chủ quan trước những lời mời gọi lợi nhuận cao: Cần thận trọng với các giao dịch cam kết lãi suất hấp dẫn, thời gian hoàn trả ngắn, thủ tục đơn giản hoặc được giới thiệu là có độ an toàn cao do liên quan đến ngân hàng. Không để tâm lý muốn thu lợi nhanh chi phối quyết định giao dịch.

Kiểm tra kỹ người thụ hưởng trước khi chuyển tiền. Lập đầy đủ giấy tờ khi thực hiện giao dịch vay mượn.

Bên cạnh đó tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng cho người khác; không truy cập đường dẫn lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo yêu cầu của người tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng hoặc người hỗ trợ giao dịch.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, bị chiếm đoạt tài sản hoặc phát hiện giấy tờ, hồ sơ ngân hàng có dấu hiệu giả mạo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an.

Ảnh tạo bởi AI