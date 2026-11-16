HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ai nhìn thấy Vũ Văn Tú SN 1993 ở đâu thông báo ngay cho công an

Trang Anh
|

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Vũ Văn Tú là đối tượng có liên quan trong vụ việc nhưng chưa xác định được đối tượng hiện đang ở đâu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 15/11/2026 cho biết đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, xảy ra từ năm 2012 đến năm 2013, tại xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Vũ Văn Tú, sinh ngày 04/7/1993, thường trú tại thôn Tân Quang, xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang là đối tượng có liên quan trong vụ việc nhưng chưa xác định được đối tượng hiện đang ở đâu.

- Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Văn Tú - Ảnh: Công an Tuyên Quang

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định truy tìm người đối với Vũ Văn Tú để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân biết thông tin hoặc nhìn thấy Vũ Văn Tú ở đâu thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an tỉnh có địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 24, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang hoặc Điều tra viên Đỗ Cao Lực, SĐT: 0396.641.323.

Lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở Cao Tiến Đạt SN 2006
Tags

công an tuyên quang

Tuyên Quang

Giao cấu

Truy tìm

tin hình sự

báo công an

báo dân trí

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Ngọc Vũ 29 tuổi - đối tượng rửa tiền hơn 200 tỷ đồng cho các nhóm tội phạm

Lời khai của Nguyễn Ngọc Vũ 29 tuổi - đối tượng rửa tiền hơn 200 tỷ đồng cho các nhóm tội phạm

03:04
Diễn viên Hoàng Mèo khai gì tại cơ quan công an sau khi bị bắt?

Diễn viên Hoàng Mèo khai gì tại cơ quan công an sau khi bị bắt?

01:13
Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

01:16
Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

01:02
Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

01:37
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner đời mới tiếp tục lộ diện trên đường, hé lộ lưới tản nhiệt kiểu Hilux

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner đời mới tiếp tục lộ diện trên đường, hé lộ lưới tản nhiệt kiểu Hilux

01:25
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại