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Lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở Cao Tiến Đạt SN 2006

Trang Anh
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Quá trình khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ chiếc xe mô tô bị chiếm đoạt cùng quần áo đối tượng sử dụng khi gây án.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Thái Thụy đã nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng cướp giật tài sản, thu hồi tang vật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, ngày 10/11/2026, Công an xã Thái Thụy tiếp nhận tin báo của anh N.Đ.L, trú tại thôn Văn Sa, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội về việc bị một đối tượng nam giới cướp giật 01 xe mô tô HONDA AIRBLADE, biển kiểm soát 29F1-546.15.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn, tổ chức truy xét theo dấu vết. Chưa đầy 12 giờ sau, Công an xã đã xác định, triệu tập Cao Tiến Đạt (sinh năm 2006, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 10/11/2026, Công an xã Thái Thụy tiếp nhận tin báo của anh N.Đ.L, trú tại thôn Văn Sa, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội về việc bị một đối tượng nam giới cướp giật 01 xe mô tô HONDA AIRBLADE, biển kiểm soát 29F1-546.15.

- Ảnh 1.

Tang vật vụ án được lực lượng Công an thu giữ - Ảnh: Công an Hưng Yên

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đồng chí Đỗ Ngọc Lễ, Trưởng Công an xã Thái Thụy trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn, tổ chức truy xét theo dấu vết. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, chưa đầy 12 giờ sau, Công an xã đã xác định, triệu tập Cao Tiến Đạt (sinh năm 2006, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Đạt đã khai nhận hành vi phạm tội. Quá trình khám xét nơi ở của đối tượng tại xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên, lực lượng Công an thu giữ chiếc xe mô tô bị chiếm đoạt cùng quần áo đối tượng sử dụng khi gây án. Đáng chú ý, Đạt đang trong thời gian chấp hành bản án 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Tiến Đạt về tội “Cướp giật tài sản” theo Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khám xét khẩn cấp, khởi tố chủ shop Luki_Store.HN Nguyễn Văn Nghĩa SN 1993
Lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở Cao Tiến Đạt SN 2006 - Ảnh 2.Nguyễn Anh Tùng SN 1987 về nước đầu thú

Nguyễn Anh Tùng đã được lực lượng Công an vận động trở về Việt Nam đầu thú sau thời gian sinh sống tại Hàn Quốc.

Tags

Tiến Đạt

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