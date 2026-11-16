Nguyễn Anh Tùng SN 1987 về nước đầu thú

Nguyễn Anh Tùng đã được lực lượng Công an vận động trở về Việt Nam đầu thú sau thời gian sinh sống tại Hàn Quốc.

Công an TP Hà Nội tối 15/11/2026 cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố mới đây đã vận động thành công một đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại Hàn Quốc trở về Việt Nam đầu thú.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Anh Tùng (sinh năm 1987, thường trú tại thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội), bị truy nã về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới theo khoản 3, Điều 189 Bộ luật Hình sự, đã được lực lượng Công an vận động trở về Việt Nam đầu thú sau thời gian sinh sống tại Hàn Quốc.

Nguyễn Anh Tùng đầu thú tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Nội

Với sự kiên trì của Phòng Cảnh sát kinh tế, sự phối hợp của Công an xã Bát Tràng và gia đình, Nguyễn Anh Tùng đã nhận thức được trách nhiệm của bản thân, chủ động liên hệ với lực lượng Công an để được hướng dẫn thủ tục trở về nước.

Ngày 02/11/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an xã Bát Tràng hỗ trợ thủ tục nhập cảnh, vận động thành công Nguyễn Anh Tùng đến cơ quan Công an đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.