Cảnh hàng rong bủa vây các bệnh viện lớn ở TP HCM

Ghi nhận trong hai ngày 16 và 17-9 cho thấy tình trạng buôn bán tự phát, lấn chiếm vỉa hè trước nhiều bệnh viện lớn tại TP HCM diễn ra phổ biến, gây mất trật tự và ảnh hưởng an toàn giao thông.

Chiều 16-9, quanh Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, vỉa hè các tuyến đường Hồng Bàng, Đặng Thái Thân, Mạc Thiên Tích (phường Chợ Lớn, TP HCM) dày đặc dù của các gánh hàng rong.

Bãi xe, hàng rong bủa vây Bệnh viện ĐH Y dược TP HCM

Nhiều góc ngã tư xuất hiện quầy bán đồ ăn, nước uống, áo mưa,... Đầu đường Đặng Thái Thân trở thành bãi giữ xe tự phát, xe đỗ tràn vỉa hè. Người đi bộ phải luồn lách để vào bệnh viện.

Trước cổng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, giờ tan tầm xe cộ đông đúc, người nhà bệnh nhân đổ ra mua và nhận đồ ăn từ thiện.

Cảnh bát nháo trước Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Cổng bệnh viện trên đường Ngô Quyền chật kín hàng rong, xe bán hàng, rác thì vương vãi.

Bà Võ Thị Dậu (55 tuổi, Cần Thơ) cho biết: “Chiều chiều có người hảo tâm phát cháo, bánh mì, chen lấn cũng mệt nhưng đỡ phần nào chi phí”.

Khu vực trước Bệnh viện Hùng Vương, các cổng 2, 3 trên đường Lý Thường Kiệt, quán nước, đồ ăn bày bàn ghế lấn chiếm lối đi.

Lối ra cổng 6 (đường Triệu Quang Phục) một bên vỉa hè bị hàng quán phủ kín, bên còn lại biến thành bãi đậu xe.

Ghi nhận tại Bệnh viện Hùng Vương

Trước Bệnh viện Chợ Rẫy cổng đường Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn (TP HCM), hàng quán bày chật vỉa hè; trời mưa dù bung ra càng nhếch nhác.

Xe cộ lưu thông trước Bệnh viện Chợ Rẫy cũng chật vật

Anh Võ Tấn Hưng (35 tuổi, Vĩnh Long), chạy xe công nghệ, chia sẻ: “Người nhà mua đồ ăn, xe đông, đứng đón khách cũng phải né nhưng không đứng thì không có chuyến”.

Sáng 17-9, tình trạng tương tự cũng diễn ra trước cổng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Hàng rong án ngữ trước Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh viện An Bình và Bệnh viện Nguyễn Trãi cũng rơi vào tình trạng tương tự, hàng quán bày kín vỉa hè, xe công nghệ đón khách khiến khu vực mất trật tự.

Rác thải và hàng rong trước Bệnh viện An Bình

Cảnh mua bán trước Bệnh viện Nguyễn Trãi

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè quanh các bệnh viện không chỉ gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ mà còn tạo nên hình ảnh nhếch nhác cho đô thị.

Trước đó, trong buổi họp báo kinh tế và xã hội chiều 11-9 tại Trung tâm Báo chí TP HCM, UBND phường Chợ Lớn (TP HCM) đã thông tin cụ thể về nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng rong chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường trước các bệnh viện trên địa bàn.

Cụ thể, tại trước Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM và Bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương, nhiều người bán hàng rong, xe đẩy chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán khiến tình trạng giao thông qua khu vực này thường xuyên bị ùng ứ.

Đại diện UBND phường Chợ Lớn chỉ ra một số nguyên nhân khiến tình trạng hàng rong bát nháo, trong đó có việc các bệnh viện chưa đáp ứng được nhu cầu mua sắm của bệnh nhân, người nhà; căn tin bệnh viện bán giá cao...

Đặc biệt, thông tin gây chú ý là người bán hàng rong nắm rõ thời gian làm việc của lực lượng chức năng nên đối phó; lợi dụng địa bàn giáp ranh nên khi thấy lực lượng đi kiểm tra, họ đẩy qua phường giáp ranh...