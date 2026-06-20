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Cảnh giác rủi ro từ hoạt động “hụi, họ”

Phạm Ngân
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Không ít người dân thiệt hại tài sản do hụi, họ đổ vỡ. Cơ quan chức năng khuyến cáo nâng cao cảnh giác với các hình thức huy động vốn tự phát.

Cảnh giác rủi ro từ hoạt động “hụi, họ” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Ảnh do AI tạo.

“Hụi, họ, biêu, phường” là hình thức tương trợ tài chính đã tồn tại từ lâu trong đời sống xã hội và được pháp luật quy định. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra không ít vụ việc đổ vỡ “dây hụi, họ” dẫn đến tranh chấp, thiệt hại tài sản, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và đời sống của nhiều gia đình.

Thực tế cho thấy, phần lớn người tham gia ‘‘hụi, họ” đều xuất phát từ sự quen biết, tin tưởng lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, họ hàng, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Ban đầu, các “dây hụi, họ” thường hoạt động ổn định, việc đóng góp và lĩnh ‘‘hụi, họ” diễn ra đúng cam kết nên tạo được niềm tin đối với người tham gia.

Tuy nhiên, do nhiều người dân vẫn tham gia “dây hụi, họ” chủ yếu dựa trên sự quen biết, tin tưởng cá nhân mà thiếu các biện pháp bảo đảm về tài sản, giấy tờ hoặc khả năng kiểm soát dòng tiền. Khi phát sinh rủi ro, đổ vỡ ‘‘hụi, họ”, việc thu hồi tài sản thường gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế gia đình và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Từ thực tế trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Cần hết sức thận trọng khi tham gia các hình thức ‘‘hụi, họ”, góp vốn, huy động tiền mang tính tự phát trong cộng đồng.

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- Không nên vì tâm lý tin tưởng người quen hoặc mong muốn hưởng lợi nhuận cao mà giao số tiền lớn cho cá nhân khác quản lý khi chưa đánh giá đầy đủ các yếu tố rủi ro. Đặc biệt, người dân cần nhận thức rõ rằng không có hình thức đầu tư hay huy động vốn nào chỉ có lợi nhuận mà không tiềm ẩn rủi ro.

- Trước khi tham gia các giao dịch liên quan đến tiền bạc, cần tìm hiểu kỹ khả năng tài chính của người đứng ra tổ chức, nội dung thỏa thuận và các căn cứ pháp lý liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi của bản thân.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc có dấu hiệu mất khả năng thanh toán liên quan đến ‘‘hụi, họ”, người dân cần giữ thái độ bình tĩnh, tỉnh táo; chủ động thu thập tài liệu, giấy tờ, chứng từ liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Đặc biệt, người dân không nên nghe theo các thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; không tụ tập đông người, không có các hành vi gây mất an ninh, trật tự hoặc thực hiện các hành động cực đoan nhằm gây áp lực đối với cá nhân liên quan.

Mọi quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều được pháp luật bảo vệ và sẽ được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định.


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họ

hụi

cảnh giác rủi ro

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