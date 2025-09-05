HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cảnh báo việc kêu gọi "giúp đỡ bé Đỗ Minh Khoa ở Tây Ninh"

Hải Đường |

(NLĐO)- Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh không có trường hợp bệnh nhi nào tên Đỗ Minh Khoa đang điều trị ở đây như thông tin lan truyền trên mạng xã hội

Ngày 5-9, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết đến thời điểm này, tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh không có trường hợp bệnh nhi nào tên Đỗ Minh Khoa đang điều trị như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo thông tin sai về bé Đỗ Minh Khoa đang điều trị tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Thông tin kêu gọi từ thiện sai sự thật

Do đó, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh khuyến cáo người dân không chia sẻ, không chuyển tiền vào các số tài khoản được đăng kèm trong những bài viết kêu gọi ủng hộ khi chưa được xác thực, để tránh bị lợi dụng và lừa đảo.

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết kêu gọi quyên góp hỗ trợ cho trường hợp bé Đỗ Minh Khoa, được cho là đang nguy kịch và điều trị tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, để tiếp nhận những thông tin chính xác, người dân nên theo dõi fanpage chính thức của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh hoặc liên hệ trực tiếp với bệnh viện để được xác minh, hỗ trợ kịp thời.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới: Thấy cuộc gọi thông báo điều này, hãy cẩn trọng!
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại