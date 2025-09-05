Cảnh báo việc kêu gọi "giúp đỡ bé Đỗ Minh Khoa ở Tây Ninh"

Ngày 5-9, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết đến thời điểm này, tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh không có trường hợp bệnh nhi nào tên Đỗ Minh Khoa đang điều trị như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Thông tin kêu gọi từ thiện sai sự thật

Do đó, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh khuyến cáo người dân không chia sẻ, không chuyển tiền vào các số tài khoản được đăng kèm trong những bài viết kêu gọi ủng hộ khi chưa được xác thực, để tránh bị lợi dụng và lừa đảo.

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết kêu gọi quyên góp hỗ trợ cho trường hợp bé Đỗ Minh Khoa, được cho là đang nguy kịch và điều trị tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, để tiếp nhận những thông tin chính xác, người dân nên theo dõi fanpage chính thức của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh hoặc liên hệ trực tiếp với bệnh viện để được xác minh, hỗ trợ kịp thời.