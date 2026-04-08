Cảnh báo tới tất cả người dân khi sử dụng mạng Wi-Fi miễn phí

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, hiện nay, việc sử dụng Wi-Fi công cộng tại các quán cà phê, sân bay, trung tâm thương mại đã trở nên quen thuộc với nhiều người.

Chỉ cần một thiết bị thông minh, người dùng có thể dễ dàng truy cập internet mọi lúc, mọi nơi mà không tốn chi phí. Tuy nhiên, sự tiện lợi này lại đi kèm với những nguy cơ tiềm ẩn mà không phải ai cũng nhận thức đầy đủ.

Một trong những chiêu thức phổ biến của tin tặc là thiết lập các điểm phát Wi-Fi giả mạo với tên gọi tương tự mạng chính thức.

Người dùng nếu không kiểm tra kỹ rất dễ kết nối nhầm, từ đó vô tình cung cấp thông tin cho kẻ xấu. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công trung gian cũng có thể xảy ra, cho phép tin tặc can thiệp vào quá trình truyền dữ liệu và thu thập thông tin nhạy cảm.

Không chỉ dừng lại ở việc đánh cắp dữ liệu, Wi-Fi công cộng còn có thể là con đường phát tán mã độc. Việc truy cập vào các trang web không an toàn hoặc tải xuống tệp tin không rõ nguồn gốc có thể khiến thiết bị bị nhiễm virus, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và bảo mật lâu dài.

Hầu hết các địa điểm công cộng đều có Wi-Fi miễn phí (Ảnh minh họa: Công an Hưng Yên).

Trước thực trạng trên, để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo qua Wi-Fi công cộng, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp sau:

Thứ nhất, hạn chế truy cập các tài khoản quan trọng khi đang kết nối Wi-Fi miễn phí. Trong trường hợp cần thiết, hãy sử dụng các công cụ bảo mật như mạng riêng ảo (VPN) để mã hóa dữ liệu, đồng thời ưu tiên truy cập các trang web có giao thức bảo mật.

Thứ hai, tắt chế độ tự động kết nối Wi-Fi, kiểm tra kỹ tên mạng trước khi truy cập và thường xuyên cập nhật phần mềm cho thiết bị.

Thứ ba, bật xác thực hai bước cho các tài khoản ngân hàng, email, và mạng xã hội để tăng cường bảo mật. Thường xuyên kiểm tra và thay đổi mật khẩu các tài khoản cá nhân, đặc biệt là các tài khoản ngân hàng, ví điện tử…

Khi nghi vấn bị lừa đảo, người dân cần bình tĩnh và trình báo ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được xử lý.