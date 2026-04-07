Bắt Đinh Văn Kiếm SN 2002

Duy Anh |

Do không có nghề nghiệp ổn định, không có tiền nên Đinh Văn Kiếm nảy sinh ý định lừa đảo trên các hội nhóm.

Đáng chú ý, nạn nhân của Kiếm chủ yếu là học sinh, sinh viên của các trường Đại học và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, số tiền lừa đảo của từng người tuy không lớn nhưng gây bức xúc cho nạn nhân.

Công an TP Hải Phòng thông tin, từ khoảng từ cuối năm 2025 đến 2/4/2026, Đinh Văn Kiếm sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên là "Pham Hà" và "Trang Huyền", 1 tài khoản ngân hàng Viettin Bank và 1 tài khoản Zalo đăng ký bằng số điện thoại của nhà mạng Viettel đặt tên là "Trang Xu" và "Pham Hà" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Công an phường Gia Viên bắt giữ Đinh Văn Kiếm (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Ngày 25/3, Kiếm sử dụng tài khoản Facebook "Trang Huyền" tạo bài đăng cho thuê phòng trọ chính chủ với giá thuê phòng là 1,8 triệu đồng ở số 1 Ngõ 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng trên nhóm Facebook "Sinh Viên Đại Học Y Dược Hải Phòng" thì chị N.K.L., sinh năm 2003, trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, nhắn tin hỏi thuê phòng trọ ở địa chỉ trên, kết bạn Zalo với Kiếm.

Kiếm yêu cầu chị L. đặt cọc 1 triệu đồng giữ phòng bằng cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng tài khoản ngân hàng Kiếm chỉ định.

Nhận được tiền đặt cọc, Kiếm chặn liên lạc với chị L. cả trên ứng dụng Facebook và Zalo và chiếm đoạt tiền.

Khi bị lừa tiền, chị L. lên nhóm cho Thuê phòng trọ đăng bài để mọi người cảnh giác thì Kiếm đổi tên tài khoản Facebook Trang Huyền thành Phạm Hà để tiếp tục lừa các nạn nhân khác.

Ngày 1/4, với thủ đoạn tương tự Kiếm lừa 1 triệu đồng của sinh viên B.H.H, sinh 2003, trú tại xã Hà Bắc, TP Hải Phòng.

Qua Fanpage Facebook Công an Phường Gia Viên, chị N.K.L. đã gửi tin nhắn tố giác hành vi của Đinh Văn Kiếm.

Ngay sau đó, Công an Phường Gia Viên đã tiếp nhận tin, tiến hành điều tra và bắt giữ Đinh Văn Kiếm, sinh năm 2002, trú tại xóm Đôi Tân, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.

Tài liệu điều tra có căn cứ xác định Kiếm còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân khác, Công an phường Gia Viên đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hải Phòng đề nghị ai là nạn nhân của Đinh Văn Kiếm hãy trình báo Công an phường Gia Viên (Điều tra viên Nguyễn Hồng Phúc số điện thoại 0908431102).

Những ai từng nhận cuộc gọi từ số điện thoại này, hãy báo ngay cho công an
