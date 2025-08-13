Cảnh báo tình trạng mạo danh bệnh viện để lừa đảo ở TP HCM

Theo lãnh đạo Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM, giải chạy "Răng Hàm Mặt Run" do bệnh viện tổ chức năm 2025 đã kết thúc, mùa giải năm 2026 dự kiến diễn ra vào 15 và 16-5-2026.

Tuy nhiên, ngay sau khi giải kết thúc gần đây thì xuất hiện một số fanpage, tài khoản Facebook giả mạo giải chạy này mạo danh ban tổ chức để nhắn tin, mời đăng ký và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, đóng phí.

Trang lừa đảo giải chạy của bệnh viện

Những trang giả mạo giải chạy "Răng Hàm Mặt Run" của Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP HCM.

Các trang giả mạo đã tự ý lấy, đăng những hình ảnh, nội dung bài viết về giải chạy mà bệnh viện đăng trên trang fanpage bệnh viện.

Khi bệnh viện thông tin đã gửi báo cáo về việc bị giả mạo nói trên đến Facebook thì có trang giả mạo lập tức thay đổi links để không bị report.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM, 2 kênh truyền thông chính thức của giải chạy do bệnh viện tổ chức là: website: https://www.rhm.run và fanpage: https://www.facebook.com/rhm.run.

Chỉ tổ chức giải chạy trực tiếp (onsite), không tổ chức giải chạy, đi bộ trực tuyến (online).

Bệnh viện không gửi tin nhắn riêng yêu cầu chuyển tiền hoặc thông tin cá nhân ngoài kênh chính thức.

Trước đó, Sở Y tế TPHCM cũng cảnh báo những ngày gần đây đã xuất hiện thủ đoạn giả mạo cán bộ y tế nhằm lừa đảo người hiến máu tại TP HCM. Các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân với lý do "kết quả hiến máu bất thường". Sở Y tế khẳng định cơ quan này và đơn vị tiếp nhận hiến máu chỉ liên hệ với người dân bằng các phương thức chính thống. Tin nhắn gửi đến người hiến máu sẽ hiển thị tên thương hiệu "BVTMHH" hoặc "TTHIENMAUTP". Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua ứng dụng, zalo hay bất kỳ đường link nào. Nếu có nghi ngờ, người dân cần gọi ngay đến tổng đài của Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM (theo số 028.3955.7858) để xác minh.



