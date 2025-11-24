Cảnh báo thói quen làm tăng 60% nguy cơ tử vong sớm, nhiều nam giới làm mỗi ngày

Theo báo cáo, trong năm 2022, trên toàn thế giới có khoảng 1,3 tỷ người hút thuốc lá. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ hút thuốc lá cao trên thế giới. Theo thống kê, có khoảng 15.6 triệu người trưởng thành sử dụng thuốc lá, chiếm 22.5%. Bên cạnh những người hút thuốc lá trực tiếp, lượng người hút thuốc lá thụ động (hít phải khói thuốc) cũng ở mức cao đáng báo động.

Hút thuốc lá làm tăng 60% nguy cơ tử vong sớm

Mới đây, các chuyên gia y tế vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng cho những ai đang hút thuốc lá. Theo các chuyên gia, hút thuốc lá, dù ở mức độ nào cũng làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh và tử vong sớm.

Theo báo Anh Express, nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích dữ liệu của 300.000 người trong suốt 20 năm và phát hiện ra rằng những người hút thuốc lá thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch và tử vong sớm.

Cụ thể, kết quản nghiên cứu cho thấy ngay cả những người hút thuốc lá với số lượng ít, từ 2-5 điếu mỗi ngày, cũng có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 50% và nguy cơ tử vong sớm cao hơn 60% so với những người chưa từng hút thuốc.

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ tử vong sớm. (Ảnh minh hoạ)

Tiến sĩ Michael Blaha, trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ trên báo Anh The Sun: “Nghiên cứu đưa ra kết quả đáng kinh ngạc, cho thấy hút thuốc lá có hại như với số lượng ít cũng mang lại rủi ro lớn cho sức khỏe”.

Đặc biệt, chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng việc cắt giảm số lượng thuốc lá hút mỗi ngày cũng không thể “đảo ngược” hay loại bỏ hoàn toàn những tác hại đã và đang xảy ra trong cơ thể do thuốc lá gây ra.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), trong khói thuốc lá có khoảng gần 7.000 hợp chất hóa học, trong đó có ít nhất 67 hóa chất gây ung thư gồm: 11 chất hóa học xếp vào nhóm 1 (nhóm các chất đã được chứng minh chắc chắn gây ung thư ở người); 7 chất hóa học xếp nhóm 2A (nhóm các chất có thể gây ung thư ở người) và 49 chất hóa học được xếp nhóm 2B – (Gây ung thư ở động vật và có thể gây ung thư ở người).

Các chất độc này và sản phẩm chuyển hóa của thuốc lá khi xâm nhập vào cơ thể cũng có thể gây ung thư theo nhiều cơ chế khác nhau như: gắn vào bộ gen và gây ra các đột biến gen ung thư; gắn lên màng tế bào và gây rối loạn quá trình phát triển của tế bào; hoặc gây viêm mạn tính dẫn đến quá trình tăng sinh mạch máu bất thường và phát triển thành ung thư. Thường xuyên hút thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư như ung thư miệng, thanh quản, khí quản, thực quản, dạ dày, phổi,...

Các chuyên gia y tế cũng cho biết việc hít phải những hóa chất độc hại có trong thuốc lá không chỉ gây viêm, làm suy yếu hệ miễn dịch mà còn tăng nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ.

Hút thuốc lá thường xuyên cũng làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính khác như thuyên tắc phổi mạn tính (COPD), viêm khớp dạng thấp, loãng xương và hàng loạt biến chứng nguy hiểm.

Kết luận từ nghiên cứu thêm một lần nữa khẳng định không có mức độ hút thuốc nào là an toàn. Việc từ bỏ hoàn toàn thuốc lá từ sớm là yếu tố quan trọng nhất giúp cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ tử vong sớm.