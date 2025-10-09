Cảnh báo sau 2 ca tử vong do sốt xuất huyết ở Lạng Sơn

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ tháng 7/2025 và đỉnh điểm tuần thứ 39 (với số ca mắc là 19 ca) và tuần thứ 40 (với số ca mắc là 38 ca).

Bác sĩ Đào Đình Cường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn (bên phải) trao đổi, hướng dẫn người dân phòng tránh bệnh bằng cách diệt muỗi hiệu quả.

Tính đến hết ngày 6/10/2025, toàn tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận 106 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và đã có 2 trường hợp tử vong tại phường Kỳ Lừa. Đây là nơi mật độ dân cư cao, giao thương sầm uất nên nguy cơ lây lan rất lớn nếu không được xử lý quyết liệt (hiện đã có 54 ca mắc). So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc tăng gần 9 lần. Đến nay toàn tỉnh có 10/19 ổ dịch đang hoạt động với diễn biến phức tạp, khó lường.

Bác sĩ Đào Đình Cường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn cho biết: Hiện nay, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn đang đối mặt với một số khó khăn. Thời tiết diễn biến bất thường, mưa nhiều và kéo dài, lại liên tục xuất hiện các cơn bão số 9, 10, 11, khiến độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển mạnh. Mưa liên tục cũng ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, đặc biệt việc phun hóa chất diệt muỗi. Thêm nữa, nhận thức của một bộ phận người dân về bệnh sốt xuất huyết và cách phòng, chống còn hạn chế, tâm lý còn chủ quan. Nhiều trường hợp tự điều trị tại nhà, không đến cơ sở y tế để khám và xét nghiệm, dẫn đến phát hiện muộn, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng. Ngoài ra, công tác diệt lăng quăng/bọ gậy tại hộ gia đình chưa triệt để, nhiều gia đình vẫn còn các vật dụng chứa nước đọng, là môi trường thuận lợi cho muỗi đẻ trứng...

Tiêu độc, khử trùng tại chợ Kỳ Lừa (Lạng Sơn)

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại chợ Kỳ Lừa (Lạng Sơn)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và của Sở Y tế, các đơn vị chức năng đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, điều trị kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện; bố trí đủ nhân lực, hóa chất, phương tiện và vật tư y tế, chủ động thực hiện nguyên tắc “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch…Ngành Y tế phối hợp với các địa phương phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy với khẩu hiệu “Không có bọ gậy – không có muỗi – không có sốt xuất huyết”.

“Chúng tôi khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, không tự ý điều trị tại nhà”, Bác sĩ Đào Đình Cường nói.