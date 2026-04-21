Cảnh báo nóng sau vụ thiếu niên tử vong vì "cày" game xuyên đêm

Liên quan vụ việc một thiếu niên 15 tuổi tử vong sau khi chơi game xuyên đêm, bác sĩ cảnh báo tình trạng thức khuya kéo dài vì chơi game, học tập hay công việc đều tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên.

Với trẻ thích chơi game, không nên cắt giảm đột ngột mà cần giảm dần thời gian, đồng thời khuyến khích tham gia các hoạt động thể chất như thể thao để thay thế.

Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, TS-BS Võ Văn Tân, Trưởng Khoa Nội thần kinh-Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM), cho biết ở tuổi vị thành niên, não bộ vẫn chưa phát triển hoàn thiện, nhất là vùng thùy trán nơi kiểm soát hành vi và cảm xúc. Việc thiếu ngủ kéo dài có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc và chức năng não.