Cảnh báo nguy hiểm cho những ai đang sạc điện thoại theo ba kiểu này: 2 việc cần làm ngay

Theo trang Express.co.uk, hiện nay có hàng nghìn hoặc thậm chí là hàng triệu người đang có thói quen sạc điện thoại qua đêm. Tuy nhiên, các chuyên gia về an toàn phòng cháy đã cảnh báo rằng sạc điện thoại qua đêm có thể gây cháy nổ và tăng nguy cơ hỏa hoạn.

Theo Dịch vụ Cứu hỏa và Cứu hộ Dorset & Wiltshire, Anh, nguyên nhân là do việc cắm điện thoại qua đêm có thể gây ra tình trạng sạc quá mức và khiến bộ sạc quá nóng.

Nguy cơ cháy nổ cũng tăng lên khi đặt điện thoại đang sạc trên đồ nội thất mềm, chẳng hạn như giường đệm, ghế sofa, hoặc khi điện thoại đang sạc bị che phủ bởi các vật dụng khác.

Ngoài ra, sạc điện thoại bằng các bộ sạc kém chất lượng cũng làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Trang Express.co.uk viết rằng hiện nay, mỗi năm có khoảng 1,8 triệu bộ sạc giá rẻ, không chính hãng được mua trực tuyến tại Anh. Nhiều bộ sạc trong số đó không đáp ứng được các quy định về an toàn của Anh và có thể gây ra rủi ro cháy nổ nghiêm trọng.

Trang web của Cục Cứu hỏa và Cứu hộ Dorset & Wiltshire Anh khuyến cáo: "Các bộ sạc không chính hãng có giá thành rẻ hơn do chúng thường được sản xuất bằng các linh kiện kém chất lượng. Điều này có nghĩa là chúng có thể gây thương tích, giật điện và thậm chí là cháy nổ”.

Lực lượng cứu hỏa London, Anh cũng đưa ra cảnh báo về các bộ sạc kém chất lượng: “Những bộ sạc giá rẻ không đáng để bạn mạo hiểm tính mạng của bản thân và các thành viên trong gia đình”.

Sạc điện thoại qua đêm, đặc biệt là sạc điện thoại trên giường có thể tăng nguy cơ cháy nổ.

Trang web Electrical Safety First cho biết để đảm bảo an toàn khi sạc điện thoại, mọi người nên làm hai việc, đó là rút sạc điện thoại khi pin đã đầy được 80-100% để tránh tình trạng sạc pin quá mức và sử dụng bộ sạc chính hãng do nhà sản xuất điện thoại cung cấp.

Lực lượng cứu hỏa London và các chuyên gia an toàn phòng cháy chữa cháy khuyến cáo để đảm bảo an toàn khi sạc điện thoại, mọi người cần lưu ý thêm một số điều sau:

- Không sạc điện thoại trên giường, dưới gối, chăn,... và những nơi có thể tích tụ nhiệt.

- Không sử dụng bộ sạc nếu thấy có dấu hiệu hư hỏng, chẳng hạn như dây điện bị hở hoặc vỏ củ sạc có vết nứt.

Trong một số trường hợp khi pin bị lỗi hoặc hư hỏng, pin điện thoại có thể phồng lên trong quá trình sạc và gây nguy hiểm. Nếu nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về hình dạng pin, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên làm ngay 3 việc sau. Thứ nhất là dừng sạc ngay lập tức, thứ hai là tắt nguồn thiết bị và cuối cùng là liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhân viên kỹ thuật để được hỗ trợ.