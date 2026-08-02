Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản bẳng giấy báo nhập học giả

Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo các Trường đại học gửi giấy báo nhập học giả để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, theo thông tin cảnh báo do Công an tỉnh Gia Lai đăng tải, thời gian gần đây, có một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị các đối tượng lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản trong thời điểm chờ thi đại học của thí sinh.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, lợi dụng tâm lý học sinh và phụ huynh hồi hộp chờ đợi kết quả trúng tuyển, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đã tung ra những chiêu trò vô cùng tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản, điển hình như tình trạng thí sinh nhận được giấy báo trúng tuyển giả mạo qua mạng xã hội hoặc bưu điện kèm theo yêu cầu đóng học phí gấp.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai

Các đối tượng lừa đảo thường thực hiện hành vi phạm tội bằng cách tìm kiếm danh sách, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội của thí sinh thông qua các hội nhóm ôn thi, xét tuyển tự phát trên Facebook, Zalo. Từ đó, chúng tạo lập các Fanpage, tài khoản Zalo, Tiktok có tên, logo, hình ảnh nhận diện giống hệt các trường đại học lớn để chủ động nhắn tin cho thí sinh. Nguy hiểm hơn, kẻ xấu còn phát tán hình ảnh hoặc gửi trực tiếp qua bưu điện văn bản "Giấy báo trúng tuyển", "Giấy thông báo nhập học" có con dấu và chữ ký giả mạo của Ban Giám hiệu nhà trường.

Đánh vào tâm lý lo sợ mất cơ hội, kẻ xấu yêu cầu thí sinh phải quét mã QR, truy cập đường link lạ hoặc chuyển khoản ngay một khoản tiền học phí, lệ phí nhập học từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, kèm theo lời đe dọa hủy kết quả trúng tuyển nếu không làm theo.

Để không sập bẫy các đối tượng lừa đảo, phụ huynh và học sinh cần lưu ý các dấu hiệu nhận biết quan trọng. Cần ghi nhớ rằng các trường Đại học chính thống luôn sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên chính thức của nhà trường, tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Bên cạnh đó, các văn bản giả mạo thường sai lỗi chính tả, sai tên Bộ chủ quản, sai chức vụ người ký, hoặc sử dụng con dấu scan có hình ảnh mờ nhạt, méo mó. Các đối tượng lừa đảo thường gửi đường link điền thông tin hoặc nộp tiền có đuôi lạ như .cc, .top, .xyz, .info, trong khi website chính thức của các trường đại học tại Việt Nam luôn kết thúc bằng đuôi .edu.vn.

Ngoài ra, việc sử dụng số điện thoại di động cá nhân, tài khoản mạng xã hội không có dấu tích xanh để làm việc cũng là biểu hiện bất thường so với hệ thống hotline, tổng đài chính thức của nhà trường.

Nhằm bảo đảm an toàn tài sản và quyền lợi học tập của các em học sinh, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc bốn nội dung phòng ngừa.

Cụ thể, tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, số báo danh, mã tin nhắn OTP hoặc thông tin cá nhân lên các hội nhóm công khai trên mạng xã hội.

Chỉ tin tưởng kết quả trúng tuyển được công bố trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên website chính thức có đuôi .edu.vn của Trường Đại học mà thí sinh đăng ký.

Khi nhận được bất kỳ thông báo nhập học nào qua mạng xã hội, cần gọi ngay vào số điện thoại của Phòng Tuyển sinh hoặc Phòng Đào tạo đã được công bố công khai trên website chính thức của trường để xác minh lại. Tuyệt đối không chuyển học phí, lệ phí vào bất kỳ tài khoản nào khi chưa có sự xác nhận chắc chắn từ phía nhà trường.

Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần thu thập lại toàn bộ tin nhắn, bằng chứng chuyển tiền và kịp thời phản ánh đến fanpage chính thức của trường đại học liên quan hoặc trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ can thiệp xử lý theo quy định.