Cảnh báo liệt mặt do dùng điều hòa sai cách

Trong những ngày nắng nóng, điều hòa trở thành thiết bị không thể thiếu tại nhiều gia đình và nơi làm việc. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc sử dụng điều hòa không đúng cách, đặc biệt để nhiệt độ quá thấp hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa trong và ngoài phòng, có thể làm tăng nguy cơ liệt mặt ngoại biên do lạnh.

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nam 40 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, nhập viện trong tình trạng mắt trái nhắm không kín, miệng méo lệch sang phải, ăn uống rơi vãi, đau đầu lan xuống sau gáy và hạn chế vận động cổ.

Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán liệt mặt trái do lạnh, tức liệt dây thần kinh VII ngoại biên. Nguyên nhân được xác định là thường xuyên làm việc trong môi trường điều hòa, với mức chênh lệch nhiệt độ lớn so với môi trường bên ngoài.

Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại như châm cứu, điện châm, xoa bóp bấm huyệt kết hợp dùng thuốc. Sau 8 ngày điều trị, các triệu chứng cải thiện rõ rệt: cơ mặt dần cân đối, mắt nhắm kín hơn, ăn uống thuận lợi, tình trạng đau và hạn chế vận động cổ giảm đáng kể. Trước khi xuất viện, bệnh nhân được tư vấn chế độ chăm sóc và luyện tập phục hồi chức năng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Tâm, Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, khuyến cáo người dân không nên để nhiệt độ điều hòa quá thấp, mức phù hợp là từ 26-28 độ C; tránh ngồi trực tiếp trước luồng gió lạnh; hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa trong và ngoài phòng; giữ ấm vùng mặt và cổ, đặc biệt khi ngủ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, nhắm mắt không kín, tê bì mặt, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm nhằm hạn chế di chứng, bảo đảm chất lượng cuộc sống.