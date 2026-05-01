Cảnh báo liệt mặt do dùng điều hòa sai cách

Tuấn Văn |

Dùng điều hòa quá lạnh, thay đổi nhiệt độ đột ngột trong những ngày nắng nóng có thể làm tăng nguy cơ liệt dây thần kinh mặt ngoại biên do lạnh.

Trong những ngày nắng nóng, điều hòa trở thành thiết bị không thể thiếu tại nhiều gia đình và nơi làm việc. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc sử dụng điều hòa không đúng cách, đặc biệt để nhiệt độ quá thấp hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa trong và ngoài phòng, có thể làm tăng nguy cơ liệt mặt ngoại biên do lạnh.

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nam 40 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, nhập viện trong tình trạng mắt trái nhắm không kín, miệng méo lệch sang phải, ăn uống rơi vãi, đau đầu lan xuống sau gáy và hạn chế vận động cổ.

Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán liệt mặt trái do lạnh, tức liệt dây thần kinh VII ngoại biên. Nguyên nhân được xác định là thường xuyên làm việc trong môi trường điều hòa, với mức chênh lệch nhiệt độ lớn so với môi trường bên ngoài.

Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại như châm cứu, điện châm, xoa bóp bấm huyệt kết hợp dùng thuốc. Sau 8 ngày điều trị, các triệu chứng cải thiện rõ rệt: cơ mặt dần cân đối, mắt nhắm kín hơn, ăn uống thuận lợi, tình trạng đau và hạn chế vận động cổ giảm đáng kể. Trước khi xuất viện, bệnh nhân được tư vấn chế độ chăm sóc và luyện tập phục hồi chức năng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Tâm, Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, khuyến cáo người dân không nên để nhiệt độ điều hòa quá thấp, mức phù hợp là từ 26-28 độ C; tránh ngồi trực tiếp trước luồng gió lạnh; hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa trong và ngoài phòng; giữ ấm vùng mặt và cổ, đặc biệt khi ngủ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, nhắm mắt không kín, tê bì mặt, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm nhằm hạn chế di chứng, bảo đảm chất lượng cuộc sống.

Người đàn ông Hà Nội có máu "đặc như siro, đục như sữa" chỉ vì làm 1 việc "thanh lọc cơ thể"
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

