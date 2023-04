Cảnh báo hệ lụy sức khỏe với bữa ăn thịnh soạn ngày nghỉ lễ

Chiều 30-4, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đưa ra lời khuyến cáo về hệ lụy an toàn thực phẩm trong những ngày nghỉ lễ.

Theo đó, các bác sĩ khuyến cáo việc tiệc tùng, rượu bia, ăn uống không điều độ trong các chuyến du lịch và nghỉ lễ là nguy cơ khiến hệ tiêu hóa rối loạn, có thể dẫn đến các triệu chứng như chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu, đau bụng… Một số trường hợp phải nhập viện vì triệu chứng diễn tiến nặng như nôn ói, tiêu chảy gây mất nước nhiều, đau bụng nhiều…

Ảnh minh hoạ

Theo BSCKI Huỳnh Văn Trung, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nguyên nhân khiến các bệnh về tiêu hóa gia tăng trong thời điểm này là do chế độ ăn giàu chất béo, nhiều đồ ngọt, ít chất xơ, tiệc tùng liên miên, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, bảo quản sai cách... Ngoài ra, thời tiết nắng nóng hiện nay cũng là yếu tố thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi trong thực phẩm, dẫn đến nhiều bệnh lý về tiêu hóa nguy hiểm.

Sau đây, một số vấn đề về tiêu hóa thường gặp cần nhớ:

- Đầy hơi, chướng bụng: Đây là triệu chứng tiêu hóa thường gặp nhất, có thể do rối loạn tiêu hóa cấp hoặc viêm đường ruột cấp do vi trùng, virus, nấm, ký sinh trùng.. trong thức ăn nước uống, cũng có thể do tổn thương dạ dày tá tràng cấp tính do ăn uống không điều độ, uống nhiều rượu bia, thực phẩm nhiều chất béo, dầu mỡ.

- Tiêu chảy: Tiêu chảy cấp tính thường xảy ra đột ngột sau khi ăn, uống thực phẩm, thức uống không hợp vệ sinh gây nhiễm phải vi sinh vật (vi trùng, virus, nấm...) trong thực phẩm. Thường kèm theo các triệu chứng khác của đường tiêu hóa như đau bụng, nôn ói, nóng sốt…

- Táo bón: Đối nghịch với tiêu chảy là tình trạng táo bón, thường xảy ra do chế độ ăn thiếu chất xơ, uống ít nước, lạm dụng thức ăn nhanh, táo bón ít gây ra tình trạng cấp tính nguy hiểm như tiêu chảy tuy nhiên gây khó chịu vì cảm giác trướng bụng, đầy bụng…

- Bệnh lý dạ dày, đại tràng: Viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, hội chứng ruột kích thích… là những bệnh lý phổ biến thường xảy ra trong dịp lễ. Phần lớn liên quan chế độ ăn uống, lạm dụng quá mức rượu bia, thuốc lá, thức khuya, ăn trễ…

- Bệnh gan mật tụy: Rượu bia và những bữa tiệc thịnh soạn là kẻ thù của gan và tụy, có thể gây ra những ảnh hưởng không mong muốn đến tình trạng sức khỏe, thậm chí nguy hiểm tính mạng như viêm gan cấp, viêm tụy cấp do rượu hoặc do tăng mỡ máu.

Để ngăn chặn bệnh lý đường tiêu hóa, BS Trung lưu ý: Không ăn quá nhiều cùng một lúc. Tránh các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá, trà đặc, cà phê... Hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường, đạm, chế biến sẵn… đặc biệt thức ăn để lâu, mốc ẩm cần vứt bỏ.

Đảm bảo uống đủ nước, ăn thêm rau xanh, trái cây trong dịp lễ nhằm hạn chế tối đa tình trạng táo bón xảy ra. Ăn chín, uống sôi rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Tập thể dục thường xuyên, vừa sức. Khi đi du lịch xa chúng ta nên dự trù những loại thuốc cầm tiêu chảy đơn giản như smecta hoặc oresol nhằm bù nước và điện giải khi xảy ra tiêu chảy.

Người đã hoặc đang điều trị những bệnh lý tiêu hóa trên cần tuân thủ chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc điều độ nhằm tránh nguy cơ tái phát cũng như thúc đẩy bệnh lý tiến triển thêm. Những người có bệnh lý gan mạn như viêm gan siêu vi B, C…cũng như có tiền căn viêm tụy cấp hoặc mạn trước đó cần hết sức thận trọng về chế độ ăn uống, rượu bia trong dịp lễ.

"Nếu người bệnh đang dùng các thuốc về huyết áp, hay mỡ máu… cần tuân thủ theo toa. Kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc tái khám ngay khi các triệu chứng cấp tính hoặc triệu chứng dai dẳng để tránh gây nhiều biến chứng nguy hiểm như ung thư dạ dày, ung thư thực quản, ung thư đại trực tràng" - BS Trung khuyến cáo.