Cảnh báo đến những người có 4 thứ này ở tay: Gan "chất đầy độc tố"

Nếu bỗng nhiên phát hiện đôi bàn tay xuất hiện 4 dấu hiệu kỳ lạ này, rất có thể gan đã ngập "độc tố" bạn đang mang trong mình mầm mống của các căn bệnh gan mật hiểm nghèo.

Thay vì chỉ nghĩ đến các bệnh lý ngoài da hay sự thay đổi thời tiết thông thường, những biến đổi bất thường ngay trên đôi bàn tay thực chất lại là lời cầu cứu khẩn cấp phát ra từ sâu bên trong cơ thể. Ví dụ như gan.

Gan vốn được mệnh danh là "nhà máy thải độc" lớn nhất, hoạt động bền bỉ để lọc bỏ mọi chất cặn bã. Tuy nhiên, khi cơ thể tiếp nhận quá nhiều áp lực từ lối sống thiếu khoa học, lượng độc tố tích tụ quá mức kiểm soát sẽ phá hủy tế bào gan, gây ra các căn bệnh hiểm nghèo như xơ gan, suy gan hay ung thư gan. Nếu cứ chủ quan ngó lơ các dấu hiệu cảnh báo dưới đây, bạn đang tự để độc tố tàn phá cơ thể từng ngày.

4 dấu hiệu lạ ở tay tố cáo gan đang tích tụ một lượng lớn độc tố

Nếu bỗng nhiên gặp phải những tình trạng khác lạ và dai dẳng trên đôi bàn tay, bạn cần nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra để kịp thời đào thải độc tố trong gan ngay lập tức.

1. Lòng bàn tay đỏ rực bất thường (Bàn tay son)

Đây là một trong những triệu chứng kinh điển nhất cảnh báo lá gan của bạn đang bị quá tải vì chất độc. Hiện tượng này đặc trưng bởi việc vùng da ở mô ngón cái và mô ngón út hồng lên hoặc đỏ rực như thoa son, khi dùng ngón tay ấn vào thì vùng đỏ sẽ nhạt đi và nhanh chóng đỏ trở lại khi buông tay.

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Nguyên nhân là do khi chức năng gan suy giảm nặng nề bởi tình trạng viêm gan mãn tính hoặc các mô xơ gan lan rộng, khả năng chuyển hóa và đào thải độc tố cùng hormone estrogen bị tê liệt. Lượng nội tiết tố dư thừa này kích thích các mao mạch ở tay giãn nở quá mức, tạo nên hiện tượng bàn tay son. Đây là dấu hiệu báo động các tế bào gan đang bị lượng độc tố ứ đọng hủy hoại từng ngày.

2. Xuất hiện các dấu sao mạch trên mu bàn tay

Sao mạch là những đốm đỏ nhỏ nổi trên bề mặt da, có một nhánh mạch trung tâm và các nhánh mạch nhỏ lan tỏa ra xung quanh giống như hình mạng nhện hoặc hình ngôi sao. Chúng thường xuất hiện phổ biến ở mu bàn tay, cổ và ngực.

Tiến sĩ Adam Hotchkiss (Detroit, Mỹ) giải thích rằng sự xuất hiện của các sao mạch chính là tấm gương phản chiếu trạng thái suy thoái của tế bào gan khi đối mặt với các chất có hại. Khi gan rơi vào trạng thái suy gan, khả năng lọc bỏ độc tố biến mất hoàn toàn, đẩy nồng độ hormone tăng vọt và làm giãn nở các tiểu động mạch dưới da. Số lượng sao mạch xuất hiện càng nhiều và dày đặc thì chứng tỏ nguy cơ suy gan do nhiễm độc tố nặng cấp tính càng cận kề.

3. Móng tay trắng bệch, xuất hiện sọc dọc sâu

Đôi bàn tay của một người khỏe mạnh thường có móng tay hồng hào, bóng mịn. Tuy nhiên, khi gan chất đầy độc tố và bị suy giảm chức năng, quá trình tổng hợp protein và lưu thông máu nuôi dưỡng các chi sẽ bị đình trệ nghiêm trọng.

Tiến sĩ Myron Tong, chuyên gia gan mật hàng đầu tại Trung tâm Y tế liên kết Loma Linda (Mỹ) nhấn mạnh trong các báo cáo lâm sàng rằng, sự thay đổi hình thái móng tay là tấm gương phản chiếu rất rõ ràng của hội chứng tích tụ độc tố trong gan.

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Khi gan bị xơ hóa hoặc nhiễm độc tố nặng, cơ thể không còn đủ khả năng tích trữ và vận chuyển điều hòa khí huyết đi nuôi cơ thể, dẫn đến tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng cục bộ tại các đầu chi, khiến móng tay khô ráp, nổi sọc sâu và cực kỳ dễ gãy.

4. Vàng da và lòng bàn tay đổi màu vàng ố

Khi các khối u ác tính hình thành và phát triển trong gan, chúng sẽ chèn ép hoặc phá hủy các đường ống dẫn mật, khiến gan hoàn toàn mất khả năng xử lý độc tố và không thể đào thải được bilirubin, một chất thải có màu vàng được sinh ra từ quá trình phá hủy hồng cầu già. Khi lượng chất độc này bị ứ đọng và tràn vào trong máu, nó sẽ nhuộm vàng các mô cơ thể.

Vùng da ở lòng bàn tay, các ngón tay và các màng cứng của mắt sẽ là những nơi đầu tiên chuyển sang màu vàng ố rõ rệt. Đây là dấu hiệu báo động đỏ cho thấy nguy cơ ung thư gan hoặc tắc nghẽn đường mật nghiêm trọng do độc tố mật tràn lan, đòi hỏi người bệnh phải được can thiệp y tế khẩn cấp.

Vì sao các bệnh lý về gan lại kích hoạt các biến đổi ở bàn tay?

Tại sao các căn bệnh nguy hiểm nằm sâu trong ổ bụng như viêm gan, suy gan lại có thể điều khiển và làm thay đổi cấu trúc của đôi bàn tay bạn? Đây là những gì các chuyên gia y tế giải thich:

- Sự sụp đổ của hệ thống nội tiết: Gan đóng vai trò điều hòa nội tiết và trung hòa chất độc. Khi các bệnh lý về gan phá hủy cấu trúc cơ quan này, hormone estrogen và độc tố không được phá hủy sẽ tăng cao đột biến, trực tiếp làm thay đổi cấu trúc mạch máu ngoại biên ở đầu chi.

- Ứ đọng sắc tố mật trong hệ tuần hoàn: Sự bất lực của gan trong việc lọc thải chất độc bilirubin do khối u chèn ép hoặc tế bào gan bị hoại tử khiến lượng độc tố này ngấm thẳng vào các mô và tế bào dưới da, biểu hiện rõ nhất ở những vùng da mỏng và nhạy cảm như bàn tay.

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- Suy kiệt nguồn dinh dưỡng dự trữ: Gan là kho dự trữ vitamin và dưỡng chất lớn nhất. Khi gan nhiễm độc tố hoặc bị xơ hóa, nó sẽ làm gián đoạn quá trình vận chuyển các chất thiết yếu đến móng tay và cơ tay, gây ra các tổn thương cấu trúc rõ rệt.

Dù xuất phát từ nguyên nhân nào, những dấu hiệu bất thường trên đôi bàn tay cũng là tín hiệu cảnh báo bệnh tật. Để chấm dứt tình trạng này, việc chăm sóc móng hay bôi kem dưỡng ngoài da chỉ là giải pháp vô thưởng vô phạt. Nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là bạn phải chủ động đi khám y khoa càng sớm càng tốt để tìm ra nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Tổng hợp