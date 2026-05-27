Cảnh báo đến gia đình bật quạt suốt đêm

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhiều người có thói quen bật quạt suốt đêm để dễ ngủ.

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, bật quạt trong thời gian dài là thói quen khó bỏ của nhiều người. Tuy nhiên, bật quạt sai cách cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, và việc để quạt hoạt động hết công suất là điều mà các bác sĩ không khuyến khích.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Naheed Ali, cố vấn cao cấp tại Phòng khám Vera Clinic (Thổ Nhĩ Kỳ) quạt làm mát da bằng cách đẩy nhanh quá trình bay hơi. Tiếp xúc luồng không khí lạnh liên tục có thể khiến đường mũi và cổ họng bị khô, gây khó chịu vào buổi sáng. Đường thở khô sẽ tạo ra chất nhầy đặc, có thể giữ lại các chất gây dị ứng và chất kích thích gần các mô nhạy cảm. Tình trạng này kéo dài sinh ra triệu chứng ho, khản tiếng hoặc nghẹt xoang.

Bên cạnh đó, luồng khí lạnh tiếp xúc cơ và khớp suốt 7-8 tiếng làm giảm nhiệt độ các mô. Cơ thể lập tức sinh ra phản xạ co rút các vùng cơ nhằm tự vệ.

"Việc bật quạt trong phòng ngủ cả đêm có thể tạo ra những căng thẳng tiềm ẩn cho cơ thể. Cổ cứng và vai đau nhức khi thức dậy là những dấu hiệu thường gặp", ông Ali nói. Ông cũng khuyên mọi người nên tắm nước ấm hoặc tập kéo giãn nhẹ nhàng vào buổi sáng để khôi phục quá trình lưu thông máu.

Chuyên gia khuyên nên để cốc nước ở đầu giường nhằm giữ cho cơ thể đủ nước

Chuyên gia trị liệu giấc ngủ Natalie Pennicotte-Collier thuộc tổ chức MattressNextDay (Anh) phân tích thêm tác động tiêu cực đến chu kỳ nghỉ ngơi. Thiết bị làm mát mang lại cảm giác dễ chịu lúc đầu. Về sáng, nhiệt độ phòng dần hạ thấp kết hợp cùng luồng gió liên tục cản trở quá trình điều chỉnh thân nhiệt tự nhiên. Cơ thể cần tăng nhẹ nhiệt độ nhằm thức giấc.

"Luồng gió liên tục làm gián đoạn giấc ngủ, sinh ra những cơn tỉnh giấc nhẹ lúc cơ thể cố gắng tự điều chỉnh thân nhiệt", bà Natalie nói.

Nhằm bảo vệ sức khỏe, tiến sĩ Anis Khalaf, chuyên ngành đông y tại Mỹ cho rằng nếu trời quá nóng đến mức bạn phải bật quạt cả đêm thì có thể cân nhắc bật nhiều quạt trong phòng.

"Điều quan trọng là không để gió thổi trực tiếp vào người. Vì vậy, hãy cố gắng quay mặt quạt ra xa khỏi cơ thể, và không khí vẫn sẽ lưu thông khắp phòng", tiến sĩ Anis nói. Ông cũng đề xuất cài đặt chế độ hẹn giờ tắt sau chu kỳ ngủ 90 phút đầu tiên. Người dùng có thể quay quạt hướng vào bức tường đối diện giường ngủ, đồng thời chuẩn bị sẵn một ly nước nhằm kịp thời bổ sung độ ẩm lúc thức giấc.

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện "đi xa nhất VN" ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
