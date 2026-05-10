Cảnh báo: Dấu hiệu khi SUY THẬN, chỉ cần nhìn da là có thể phát hiện ngay nhưng nhiều người Việt lại chủ quan bỏ qua!

Những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh thận mạn tính và suy thận đang có xu hướng gia tăng, trở thành vấn đề sức khỏe đáng lo ngại. Đây là bệnh lý nguy hiểm bởi thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, ít biểu hiện rõ rệt ở giai đoạn đầu nhưng có thể dẫn tới hàng loạt biến chứng nghiêm trọng như: thiếu máu, bệnh tim mạch, rối loạn điện giải, thậm chí phải chạy thận, ghép thận hoặc nguy cơ tử vong nếu phát hiện muộn.

Theo các bác sĩ, suy thận thường tiến triển âm thầm qua nhiều giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể chỉ xuất hiện những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, cơ thể sẽ xuất hiện hàng loạt triệu chứng rõ rệt. Dưới đây là 5 dấu hiệu thường gặp của suy thận, xuất hiện từ giai đoạn sớm đến giai đoạn nặng mà nhiều người thường bỏ qua.

1. Da khô, ngứa kéo dài

Theo các chuyên gia, ngứa da là một trong những biểu hiện khá phổ biến ở người suy giảm chức năng thận, đặc biệt khi bệnh tiến triển nặng hơn.

Khi thận hoạt động kém, cơ thể không thể đào thải hiệu quả độc tố cũng như cân bằng khoáng chất như canxi và phốt pho. Điều này khiến da trở nên khô ráp, bong vảy, ngứa dai dẳng, nhất là vào ban đêm.

Không ít người cho rằng tình trạng này chỉ do dị ứng, thời tiết hanh khô hoặc vấn đề da liễu thông thường nên tự mua thuốc bôi, kem dưỡng để xử lý. Tuy nhiên nếu cơn ngứa kéo dài nhiều ngày, xuất hiện toàn thân kèm mất ngủ, mệt mỏi thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo thận đang gặp vấn đề.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những thay đổi bất thường trên da, đặc biệt khi triệu chứng xuất hiện cùng các dấu hiệu khác như phù nề, tiểu đêm hoặc chán ăn.

2. Đi tiểu bất thường, tiểu đêm nhiều lần

Một trong những dấu hiệu sớm nhất của suy thận là thay đổi lượng nước tiểu. Nhiều người bắt đầu xuất hiện tình trạng tiểu đêm liên tục nhưng thường nghĩ do uống nhiều nước hoặc tuổi tác.

Khi chức năng thận suy giảm, khả năng lọc và đào thải chất thải của cơ thể bị ảnh hưởng. Người bệnh có thể đi tiểu nhiều hơn vào ban đêm, lượng nước tiểu giảm bất thường hoặc nặng hơn là gần như không đi tiểu được.

Ở giai đoạn đầu, dấu hiệu thường khá âm thầm nên dễ bị bỏ qua. Nhưng khi bệnh tiến triển, lượng nước tiểu ban ngày cũng giảm rõ rệt, cơ thể bắt đầu tích nước và gây ra hàng loạt biến chứng khác.

Các chuyên gia cho rằng nếu tình trạng tiểu đêm kéo dài liên tục nhiều ngày, người dân nên đi kiểm tra chức năng thận thay vì tự ý dùng thuốc lợi tiểu.

3. Mặt và chân tay sưng phù vào buổi sáng

Nhiều người nghĩ việc sưng nhẹ vùng mắt sau khi ngủ dậy chỉ là do thiếu ngủ hoặc ăn mặn. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy thận đang gặp vấn đề.

Khi thận suy giảm khả năng lọc, nước và natri sẽ bị giữ lại trong cơ thể, gây phù nề. Ban đầu, người bệnh thường bị sưng mí mắt hoặc mặt vào buổi sáng, sau đó phù có thể lan xuống chân, tay và toàn thân.

Ở một số trường hợp, khi dùng tay ấn vào vùng da bị phù sẽ xuất hiện vết lõm khá lâu mới trở lại bình thường.

Các bác sĩ khuyến cáo người có dấu hiệu phù kéo dài nên hạn chế ăn mặn, theo dõi cân nặng thường xuyên và đi khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.

4. Buồn nôn, chán ăn

Suy thận không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiết niệu mà còn tác động mạnh đến hệ tiêu hóa.

Khi độc tố urê tích tụ trong máu do thận hoạt động kém, người bệnh thường xuất hiện cảm giác buồn nôn, đầy bụng, ăn không ngon hoặc nôn sau khi ăn.

Một số người còn cảm thấy miệng có vị tanh hoặc mùi amoniac khó chịu. Tuy nhiên, do triệu chứng khá giống rối loạn tiêu hóa hoặc bệnh dạ dày nên nhiều người chỉ tự mua thuốc uống mà không đi kiểm tra chuyên sâu.

Theo các chuyên gia, nếu tình trạng chán ăn kéo dài đi kèm mệt mỏi, phù nề hoặc thay đổi nước tiểu, người dân nên nghĩ tới nguy cơ bệnh thận thay vì chỉ tập trung điều trị tiêu hóa.

5. Khó thở, cơ thể suy kiệt

Ở giai đoạn nặng, suy thận có thể khiến dịch tích tụ trong phổi, gây khó thở và đe dọa tính mạng.

Người bệnh thường cảm thấy hụt hơi khi vận động, khó thở khi nằm, tim đập nhanh, cơ thể xanh xao và suy nhược nghiêm trọng. Một số trường hợp còn ho ra đờm màu hồng có bọt do phù phổi cấp.

Theo bác sĩ, đây là tình trạng cần được cấp cứu ngay lập tức vì có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng nếu chậm trễ điều trị.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế ăn mặn, uống đủ nước, kiểm soát huyết áp và đường huyết, đồng thời tránh lạm dụng thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAID) để bảo vệ chức năng thận.

