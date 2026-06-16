Cảnh báo đặc biệt tới những gia đình đang dùng màng bọc thực phẩm

Vật dụng quen thuộc nhưng nhiều gia đình đang dùng sai cách.

Màng bọc thực phẩm là vật dụng quen thuộc trong nhiều căn bếp, nhưng dùng sai cách có thể làm tăng nguy cơ hóa chất thôi nhiễm vào đồ ăn.

Theo bài viết đăng trên EatingWell, về việc có nên dùng màng bọc thực phẩm trong lò vi sóng hay không, các chuyên gia cho rằng sản phẩm này có thể an toàn nếu được sử dụng đúng điều kiện. Cụ thể, màng bọc phải được ghi rõ là dùng được cho lò vi sóng, cần chừa khe thoát hơi và đặc biệt không được chạm trực tiếp vào thực phẩm.

Điểm đáng chú ý là khi màng bọc tiếp xúc với đồ ăn nóng, nhất là thực phẩm nhiều dầu mỡ, khả năng hóa chất từ nhựa di chuyển sang thực phẩm có thể tăng lên. Dù nhiều loại màng bọc hiện đại không còn chứa một số hóa chất gây lo ngại như trước, chuyên gia vẫn khuyến cáo nên hạn chế tối đa việc để nhựa tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn nóng.

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Đây lại là thói quen khá phổ biến trong nhiều gia đình. Không ít người dùng màng bọc để che bát canh, đĩa thịt kho, đồ chiên rán, rau củ đã cắt sẵn hoặc thức ăn thừa. Một số người còn bọc thực phẩm khi còn nóng rồi cho vào tủ lạnh, hoặc giữ nguyên lớp màng bọc khi hâm nóng bằng lò vi sóng.

Những thói quen dùng màng bọc thực phẩm dễ làm tăng rủi ro

Màng bọc thực phẩm không phải vật dụng cần loại bỏ khỏi căn bếp. Vấn đề nằm ở chỗ không phải loại màng bọc nào cũng phù hợp với mọi loại thực phẩm, mọi mức nhiệt và mọi cách sử dụng.

Sai lầm đầu tiên là bọc thức ăn ngay khi còn nóng. Nhiều gia đình nấu xong liền kéo màng bọc phủ lên bát canh, đĩa thịt, món kho hoặc đồ chiên rán. Trong điều kiện nhiệt độ cao, đặc biệt khi màng bọc áp sát bề mặt món ăn, nguy cơ thôi nhiễm hóa chất có thể tăng lên.

Sai lầm thứ hai là để màng bọc chạm trực tiếp vào thực phẩm nhiều dầu mỡ. Các món như thịt kho, cá kho, đồ chiên, đồ xào nhiều dầu, nước sốt hoặc món có vị chua không nên để màng bọc thông thường áp sát trong thời gian dài.

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Sai lầm thứ ba là dùng màng bọc thông thường trong lò vi sóng. Nhiều người cho rằng chỉ cần màng không bị chảy là an toàn, nhưng đây là cách hiểu chưa đầy đủ. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, khi dùng màng bọc nhựa trong lò vi sóng, sản phẩm cần được dán nhãn an toàn với lò vi sóng, không chạm trực tiếp vào thực phẩm và phải để hở để hơi nước thoát ra.

Một thói quen khác cũng nên tránh là tái sử dụng màng bọc dùng một lần. Sau khi đã tiếp xúc với thực phẩm sống, đồ dầu mỡ hoặc món có mùi mạnh, màng bọc không nên được rửa rồi dùng lại vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo và không còn đảm bảo chức năng bảo quản ban đầu.

Dùng thế nào để an toàn hơn?

Theo Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế, màng bọc thực phẩm phổ biến hiện nay thường được làm từ các nguyên liệu nhựa tổng hợp, chủ yếu là PVC và PE. Với vật liệu PVC, trong quá trình sản xuất có thể cần sử dụng phụ gia để làm mềm và tạo độ trong cho màng bọc. Trong khi đó, màng PE vốn có đặc tính mềm dẻo và trong suốt nên không cần dùng các phụ gia này.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn màng bọc PE để bảo quản thực phẩm. Cơ quan này cũng lưu ý nguy cơ thôi nhiễm các chất từ màng bọc có thể gia tăng trong môi trường axit, kiềm, nhiệt độ cao hoặc khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

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Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia New Zealand cũng cho biết mức độ hóa chất từ bao bì thôi nhiễm vào thực phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có loại thực phẩm, nhiệt độ, thời gian tiếp xúc, điều kiện bảo quản và việc thực phẩm có được hâm nóng trong bao bì hay không.

Để giảm rủi ro, người tiêu dùng nên chọn màng bọc có nguồn gốc rõ ràng, bao bì đầy đủ thông tin về chất liệu, nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng, hạn dùng và điều kiện sử dụng. Không nên mua sản phẩm không nhãn mác, có mùi lạ, màu đục bất thường, quá dính hoặc quá mỏng.

Với thức ăn vừa nấu xong, nên để nguội bớt rồi mới bọc hoặc chuyển sang hộp thủy tinh, hộp sứ, hộp nhựa chuyên dụng có nắp đậy. Với món nhiều dầu mỡ, nhiều nước sốt, món có tính axit hoặc cần bảo quản lâu, hộp đựng thực phẩm chuyên dụng thường là lựa chọn phù hợp hơn màng bọc.

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Khi hâm nóng bằng lò vi sóng, chỉ dùng loại màng bọc có ghi rõ an toàn với lò vi sóng. Màng bọc cần được đặt cách bề mặt thực phẩm và nên chừa khe nhỏ để hơi nước thoát ra. Nếu không chắc chắn sản phẩm có phù hợp hay không, tốt nhất nên bỏ màng bọc ra và dùng nắp đậy chuyên dụng, đĩa sứ hoặc hộp thủy tinh an toàn với lò vi sóng.