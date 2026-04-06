Cảnh báo đặc biệt đến các gia đình đang dùng bếp hồng ngoại

Trong cuộc sống hiện đại, khi yếu tố tiện nghi và tiết kiệm thời gian ngày càng được ưu tiên, các thiết bị nhà bếp thông minh đang dần thay đổi thói quen nấu nướng của nhiều gia đình. Trong số đó, bếp hồng ngoại trở thành lựa chọn phổ biến nhờ tính linh hoạt và dễ sử dụng. Không kén nồi, có thể nướng trực tiếp trên mặt bếp, làm nóng nhanh và thao tác đơn giản là những ưu điểm giúp thiết bị này nhanh chóng xuất hiện trong nhiều căn bếp Việt.

Tuy nhiên, dù được đánh giá cao về tính tiện dụng, bếp hồng ngoại vẫn tồn tại một số điểm yếu liên quan đến hiệu suất và trải nghiệm sử dụng thực tế mà mọi người cần lưu ý khi lựa chọn:

Trước hết, hiệu suất truyền nhiệt của bếp phụ thuộc nhiều vào dụng cụ nấu. Do nhiệt phải truyền qua mặt kính trước khi đến đáy nồi, nếu nồi có đáy không phẳng, kích thước nhỏ hơn vùng phát nhiệt hoặc không che kín vòng nhiệt, một phần năng lượng sẽ thất thoát ra môi trường. Điều này khiến quá trình nấu kéo dài hơn và làm tăng mức tiêu thụ điện năng. Lượng nhiệt dư tích tụ cũng khiến bếp nóng nhanh hơn, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ linh kiện bên trong.

Bên cạnh đó, thời gian làm nóng của bếp hồng ngoại thường lâu hơn so với bếp gas hoặc bếp từ. Vì vậy, thiết bị có thể không phù hợp với người cần nấu ăn nhanh hoặc các món yêu cầu điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt liên tục.

Một hạn chế khác của bếp hồng ngoại liên quan đến yếu tố thẩm mỹ. Sau thời gian dài sử dụng ở nhiệt độ cao, mặt kính bếp có thể xuất hiện trầy xước, xỉn màu hoặc ám vàng do tiếp xúc nhiệt thường xuyên. Những dấu hiệu này không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nhưng lại làm giảm cảm giác sạch sẽ và sang trọng của không gian bếp, đặc biệt với những gia đình chú trọng tính thẩm mỹ tổng thể.

Chính vì vậy, trước khi lựa chọn bếp hồng ngoại, người dùng cần cân nhắc nhu cầu sử dụng thực tế, thói quen nấu ăn cũng như yếu tố tiết kiệm điện và độ bền lâu dài của thiết bị.

4 cảnh báo quan trọng khi sử dụng bếp hồng ngoại

Không chỉ tồn tại hạn chế về hiệu suất, bếp hồng ngoại còn có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu người dùng sử dụng sai cách. Các chuyên gia đã đưa ra 4 cảnh báo quan trọng bạn cần ghi nhớ khi sử dụng bếp hồng ngoại để đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị:

1. Không chạm tay vào bề mặt bếp ngay sau khi nấu

Tuyệt đối không chạm tay vào mặt bếp ngay sau khi nấu. Khác với bếp từ, bếp hồng ngoại giữ nhiệt rất lâu sau khi tắt. Mặt kính vẫn duy trì nhiệt độ cao trong một khoảng thời gian nhất định và có thể gây bỏng nếu vô tình tiếp xúc. Với gia đình có trẻ nhỏ, nên sử dụng thêm khóa an toàn hoặc biện pháp che chắn để hạn chế tai nạn ngoài ý muốn.

2. Không đặt vật dễ cháy gần mặt bếp

Người dùng cũng cần tránh đặt các vật dễ cháy gần khu vực phát nhiệt. Khăn giấy, túi nilon, chai nhựa hoặc vỏ hộp giấy đều có thể bắt lửa khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, làm tăng nguy cơ cháy nổ trong không gian bếp - nơi vốn chứa nhiều vật liệu dễ bắt cháy.

3. Không sử dụng nồi có đáy ướt, biến dạng hoặc cong vênh

Không nên sử dụng nồi có đáy ướt, cong vênh hoặc biến dạng. Đáy nồi không phẳng khiến nhiệt tỏa không đều, làm giảm hiệu quả nấu nướng và có thể gây nứt mặt kính. Trong khi đó, đáy nồi còn ướt khi đặt lên bề mặt đang nóng dễ tạo ra hiện tượng sốc nhiệt, làm hỏng kính hoặc thậm chí gây vỡ bếp.

4. Không cắm bếp chung ổ điện với các thiết bị công suất lớn

Một lỗi phổ biến khác là cắm bếp chung ổ điện với các thiết bị công suất lớn. Bếp hồng ngoại thường tiêu thụ điện ở mức 1.500–2.200W, vì vậy việc sử dụng chung ổ điện với máy giặt, lò vi sóng hoặc nồi cơm điện có thể gây quá tải, dẫn đến chập cháy nguy hiểm. Giải pháp an toàn là dùng ổ điện riêng, dây dẫn đủ tải và có cầu dao chống quá nhiệt.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị người tiêu dùng nên ưu tiên những mẫu bếp có chức năng cảnh báo nhiệt dư, tự động ngắt khi quá nhiệt hoặc khóa trẻ em. Việc hiểu đúng và sử dụng đúng không chỉ giúp đảm bảo an toàn mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị, giảm chi phí sửa chữa và thay thế về lâu dài.

(Tổng hợp)