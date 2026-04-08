Cảnh báo đặc biệt đến các gia đình đang dùng bếp gas

Bếp gas từ lâu đã trở thành thiết bị nấu nướng quen thuộc trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ cách phòng tránh những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình sử dụng thiết bị này. Dưới đây là những cảnh báo mà mỗi gia đình nên ghi nhớ để sử dụng bếp gas hiệu quả và hạn chế nguy cơ cháy nổ.

1. Không nên để bếp ở gần ổ điện

Thói quen tận dụng tối đa không gian bếp để sắp xếp thiết bị cho tiện sử dụng khiến nhiều gia đình đặt các đồ điện sát nhau hoặc dùng chung một ổ cắm cho nhiều thiết bị như bếp gas, nồi cơm điện, lò nướng, lò vi sóng hay ấm siêu tốc. Cách bố trí này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, bởi khi dòng điện quá tải hoặc nhiệt từ bếp gas tiếp xúc với tia lửa điện phát sinh gần đó, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, khu vực nấu nướng không nên đặt các vật liệu dễ cháy như giấy, khăn vải, sáp hay cồn, bởi chúng có thể hấp thụ nhiệt và bắt lửa, gây nguy hiểm trong quá trình đun nấu.

Bếp gas cần được đặt cách tường tối thiểu khoảng 15 cm, kể cả khi tường được ốp inox hoặc xây bằng gạch đá, do bên trong kết cấu tường vẫn có thể chứa vật liệu dễ cháy. Đây là chi tiết nhỏ nhưng thường bị bỏ qua, trong khi lại có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn sử dụng.

2. Khóa bình gas sau khi nấu ăn

Nhiều người sau khi nấu ăn xong thường chỉ tắt bếp mà không khóa van bình gas do chủ quan, cho rằng hệ thống đã có van an toàn hoặc để tiện cho lần sử dụng tiếp theo. Tuy nhiên, đây là thói quen tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Trong quá trình sử dụng lâu ngày, ống dẫn gas có thể bị lão hóa, rạn nứt hoặc bị chuột cắn làm hư hỏng. Các điểm nối giữa ống dẫn và van cũng có thể bị lỏng, khiến khí gas rò rỉ ra ngoài. Khi đó, chỉ cần một tia lửa điện nhỏ cũng có thể dẫn đến cháy nổ.

Thực tế, nhiều sự cố liên quan đến bình gas xuất phát từ việc người dùng quên khóa van sau khi sử dụng. Khi van không được khóa, một lượng khí gas vẫn tồn đọng trong đường ống. Nếu đường ống bị hở hoặc nứt, khí gas sẽ thoát ra ngoài và dễ bốc cháy khi gặp nguồn lửa hoặc tia điện.

Vì vậy, sau mỗi lần sử dụng bếp gas, người dùng cần khóa van bình hoàn toàn. Nếu phát hiện có mùi gas, cần lập tức khóa van, kiểm tra dây dẫn và các điểm nối, đồng thời mở toàn bộ cửa để không gian thông thoáng, giúp giảm nồng độ khí gas tích tụ.

3. Không nên đặt bình gas trong tủ kín

Vì yếu tố thẩm mỹ, nhiều gia đình lựa chọn đặt bình gas trong tủ kín để không gian bếp gọn gàng hơn. Tuy nhiên, cách bố trí này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong trường hợp xảy ra rò rỉ, khí gas tích tụ trong không gian kín sẽ khó được phát hiện do mùi bị giữ lại, đồng thời làm tăng nguy cơ cháy nổ khi bật bếp hoặc sử dụng các thiết bị điện gần đó.

Để hạn chế rủi ro, tủ đặt bình gas cần có khe thông gió hoặc được khoét lỗ nhằm giúp việc kiểm tra và phát hiện rò rỉ dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, tuyệt đối không xịt thuốc diệt côn trùng dưới gầm bếp hoặc gần khu vực đang có lửa, bởi các hóa chất dễ bắt lửa có thể gây nguy hiểm.

4. Chú ý chất lượng bình gas

Phần lớn người dùng thường đổi bình gas tại các cửa hàng gần nhà để thuận tiện. Tuy nhiên, việc lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín là yếu tố rất quan trọng nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Khi thay bình gas, cần kiểm tra kỹ tình trạng bên ngoài, bảo đảm bình còn nguyên vẹn, không móp méo, không có dấu hiệu rò rỉ và vẫn còn tem niêm phong đầy đủ.

5. Không để trẻ em sử dụng bếp gas

Các gia đình có trẻ nhỏ cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng bếp gas. Trẻ em thường hiếu động, tò mò và chưa nhận thức đầy đủ về những nguy hiểm liên quan đến lửa và khí gas, vì vậy việc để trẻ tự sử dụng bếp có thể dẫn đến rủi ro mất an toàn.

Nếu trẻ chưa đủ kỹ năng và ý thức an toàn, phụ huynh cần nhắc nhở và giám sát chặt chẽ, tránh để trẻ tiếp cận khu vực nấu nướng. Ngay cả khi trẻ đã lớn và có thể sử dụng bếp, người lớn vẫn nên hướng dẫn kỹ lưỡng và theo dõi trong quá trình sử dụng nhằm hạn chế các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

(Tổng hợp)