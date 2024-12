Cảnh báo chứng bệnh tình dục khiến nhiều người sợ "yêu"

Nữ bệnh nhân 30 tuổi đến khám vì không thể quan hệ tình dục dù đã kết hôn 2 năm. Khai thác tiền sử, chị cho biết không làm "chuyện ấy" trước khi kết hôn, cũng chưa từng thủ dâm.

Mặc dù có ham muốn và mong muốn quan hệ, nhưng ngay từ lần đầu tiên sau cưới, cứ chuẩn bị "yêu", chị lại hồi hộp, lo lắng, các cơ vùng chậu co thắt ngoài ý muốn. Việc gần gũi chồng vì thế thất bại.

Bác sĩ tư vấn cho người bệnh gặp tình trạng rối loạn tình dục

Không hài lòng với đời sống tình dục, vợ chồng chị quyết định đến bệnh viện thăm khám và thực hiện thủ thuật, kết hợp liệu pháp điều trị tâm lý.

Sau thời gian điều trị, bệnh nhân đã có thể quan hệ bình thường, không còn tình trạng co cứng ngoài kiểm soát, các chỉ số chức năng tình dục được cải thiện. Theo bác sĩ, yếu tố tâm lý là nguyên nhân phổ biến dẫn tới tình trạng này.

Bác sĩ Nguyễn Anh Tú, Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội (Bệnh viện nam học và hiếm muộn Hà Nội), cho biết thời gian gần đây lượng bệnh nhân đến thăm khám và điều trị các vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục nam - nữ, hay các trường hợp trong cộng đồng những người đồng tính ngày càng gia tăng. Đa phần bệnh nhân đến viện muộn do tâm lý ngại chia sẻ, ngại đi khám.

Theo bác sĩ Tú, nhiều phụ nữ bị co thắt âm đạo dẫn đến không thể giao hợp được, gây tâm lý lo lắng, sợ hãi. Do đó, điều quan trọng trong điều trị co thắt âm đạo chính là ổn định lại tâm lý cho bệnh nhân. Cùng với liệu pháp tâm lý, thực hiện các bài tập sẽ giúp người bệnh giảm các phản ứng tâm lý, từng bước đạt đến mục tiêu trị liệu.

Đặc biệt, với cộng đồng những người đồng tính là nhóm chịu nhiều áp lực tâm lý và sự kỳ thị trong xã hội, nên việc can thiệp bằng tư vấn tâm lý đóng vai trò quyết định giúp họ vượt qua những khó khăn, rào cản trong cuộc sống.

Một số chuyên gia cho rằng chưa có phương pháp điều trị nào được coi là tiêu chuẩn. Tuy nhiên, áp dụng tư vấn tâm lý được coi là những phương pháp hiệu quả trong hỗ trợ những trường hợp mà căn nguyên của rối loạn tình dục không rõ ràng.