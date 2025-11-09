Cảnh báo cho những ai có 4 đặc điểm này khi ngủ: Gan suy kiệt, đột quỵ “chực chờ"

Chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Một giấc ngủ sâu giúp các cơ quan trong cơ thể được phục hồi, thúc đẩy trao đổi chất và duy trì năng lượng cho ngày mới. Ngược lại, nếu giấc ngủ bị gián đoạn kèm theo các dấu hiệu bất thường, đó có thể là lời “cảnh báo sớm” cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề.

Theo trang tin Sohu (Trung Quốc), nếu trong khi ngủ, cơ thể xuất hiện 4 điểm bất thường sau, mọi người nên cẩn trọng vì chúng có thể liên quan đến những bệnh lý nghiêm trọng như bệnh gan, đột quỵ,... và cần được kiểm tra sớm.

4 điểm bất thường khi ngủ cảnh báo bệnh tật

1. Thường xuyên thức giấc giữa đêm

Thường xuyên tỉnh giấc vào nửa đêm có thể là dấu hiệu cho thấy gan, tim mạch hoặc phổi đang gặp vấn đề.

Gan là cơ quan trung tâm trong quá trình trao đổi chất, có nhiệm vụ giải độc và làm sạch máu. Thông thường, gan hoạt động mạnh nhất trong giai đoạn ngủ sâu, khoảng từ 1–3 giờ sáng. Tuy nhiên, nếu chức năng gan suy giảm, quá trình thải độc bị đình trệ, cơ thể phải tăng cường năng lượng để hỗ trợ gan, vô tình kích thích hệ thần kinh khiến bạn thức giấc giữa đêm.

Ngoài ra, việc tỉnh dậy đột ngột còn có thể do hội chứng ngưng thở khi ngủ, gây tắc nghẽn đường thở. Điều này có thể khiến phổi, não bộ, tim và các cơ quan khác trong cơ thể bị tổn thương do tình trạng giảm nồng độ oxy trong máu.

Tỉnh giấc giữa đêm có thể "báo hiệu" gan, phổi, tim mạch gặp vấn đề. (Ảnh minh hoạ)

2. Đau đầu dữ dội trong lúc ngủ

Cơn đau đầu bất thường trong khi ngủ có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ. Nguyên nhân là do mạch máu não bị tắc hoặc vỡ, khiến lưu lượng máu lên não bị gián đoạn. Hậu quả là mô não bị thiếu oxy, khiến tế bào thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng.

Đột quỵ nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời có thể để lại di chứng nặng nề hoặc dẫn đến tử vong. Vì vậy, mọi người tuyệt đối không nên xem nhẹ cơn đau đầu dữ dội về đêm – đặc biệt khi đi kèm với cảm giác yếu liệt, méo miệng hoặc suy giảm thị lực.

3. Tê bì nửa người hoặc tay chân trong lúc ngủ

Hiện tượng tê bì một bên mặt, tay hoặc chân khi đang ngủ cũng có thể là biểu hiện của đột quỵ nhồi máu não. Khi mạch máu bị tắc, não không được cung cấp đủ máu, các dây thần kinh chi phối khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng, gây tê yếu đột ngột.

Ngoài ra, cảm giác tê bì tay chân kéo dài còn có thể cảnh báo bệnh tiểu đường. Nguyên nhân là do lượng đường huyết tăng cao trong thời gian dài có thể làm tổn thương mạch máu và dây thần kinh, gây viêm và thoái hóa hệ thần kinh ngoại biên, khiến người bệnh thường xuyên tê rần, châm chích ở tứ chi, đặc biệt là vào ban đêm.

Tê bì nửa người hoặc tay chân trong lúc ngủ có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ. (Ảnh minh hoạ)

4. Đau tức ngực, khó thở khi ngủ

Cảm giác nặng ngực, khó thở về đêm là dấu hiệu thường gặp ở người mắc bệnh tim mạch, bệnh hô hấp hoặc bệnh tiêu hóa.

Ở bệnh nhân mắc bệnh tim mạch vành, động mạch nuôi tim bị hẹp do mảng xơ vữa tích tụ, gây cản trở lượng máu lưu thông trong cơ thể và dẫn đến tình trạng đau thắt ngực và khó thở. Nếu không được kiểm soát kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến suy tim hoặc nhồi máu cơ tim.

Bên cạnh đó, khó thở vào ban đêm cũng có thể do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm phổi, hoặc trào ngược dạ dày – thực quản.

Thậm chí, khó thở trong khi ngủ cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi. Triệu chứng khó thở có thể xuất hiện đột ngột hoặc xuất hiện từ từ trong vài tuần hoặc vài tháng. Tình trạng khó thở cũng có thể tồi tệ hơn vào ban đêm khi nằm ngủ do khối u chèn ép ở trong phổi.

Theo trang Sohu, những người có 1 trong 4 biểu hiện bất thường kể trên vào ban đêm cần đến các cơ sở uy tín thăm khám sớm để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời (nếu có), tránh để bệnh diễn tiến nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới sức khỏe.