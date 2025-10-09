Cảnh báo biến chứng nặng sau khi tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc

Dịch mủ được hút ra từ mô vú trong ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Trước nhập viện 2 tháng, người bệnh làm việc tại Malaysia, tìm đến một cơ sở thẩm mỹ để tiêm filler không rõ loại. Sau vài ngày, vùng ngực phải sưng đỏ, đau nhức, rỉ dịch xanh, tình trạng ngày càng trầm trọng.

Khi nhập viện, bệnh nhân được ghi nhận vú phải sưng to gấp rưỡi bên trái, ấn phập phều, có đường rò rỉ dịch mủ. Siêu âm cho thấy ổ áp xe lớn vùng vú phải, nguy cơ nhiễm trùng lan rộng. Ekip cấp cứu đã khẩn trương phẫu thuật dẫn lưu mủ, làm sạch ổ viêm, lấy ra khoảng 100ml dịch mủ đục lẫn chất filler nhầy.

BS.CKII Khương Quốc Khoa - người trực tiếp phẫu thuật cho biết: "Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể đối mặt với nhiễm trùng huyết hoặc hoại tử mô vú. Sau điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt, vùng phẫu thuật đảm bảo tính thẩm mỹ".

Các bác sĩ cảnh báo, việc tiêm chất làm đầy trôi nổi, không rõ nguồn gốc có thể gây nhiễm trùng, hoại tử, dị ứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng. Người dân chỉ nên thực hiện các thủ thuật làm đẹp tại cơ sở được cấp phép, có bác sĩ chuyên khoa Thẩm mỹ - Tạo hình trực tiếp thực hiện. Khi có biểu hiện bất thường sau tiêm như sưng, đau, chảy dịch hoặc sốt, cần đến ngay bệnh viện để được xử trí đúng cách.

Bệnh viện Nhân Dân 115 khuyến cáo: "Làm đẹp an toàn không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm - đừng để một quyết định vội vàng đánh đổi cả sức khỏe và cuộc sống".