Cảnh báo: 6 thứ quen mặt tiềm ẩn sợi thuỷ tinh nguy hiểm, gây dị ứng da, càng dùng lâu càng tổn hại sức khoẻ

Sợi thủy tinh thường được dùng để gia cố độ bền hoặc tăng khả năng chịu nhiệt. Bình thường chúng vô hại, nhưng khi lớp bề mặt bị nứt, rách hay bong tróc, sợi có thể lộ ra ngoài, gây cảm giác ngứa râm ran, đau nhói như bị kim châm, thậm chí lẫn vào thực phẩm. Dưới đây là 6 món đồ gia dụng dễ chứa sợi thủy tinh, nếu thấy hỏng hóc hãy bỏ ngay để tránh rủi ro.

1. Thảm nhào bột silicon

Nhiều loại thảm silicon mặt sau có hoa văn lưới chính là cấu trúc gia cố bằng sợi thủy tinh. Khi còn nguyên vẹn thì an toàn, nhưng nếu bị dao cắt, gấp gãy hay rạn nứt, sợi có thể lộ ra và dính vào tay hoặc lẫn vào bột. Nên thay mới ngay khi phát hiện hỏng hóc để tránh nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

2. Thanh chống màn ngủ

Phần lớn thanh chống màn được làm bằng sợi thủy tinh bọc ngoài. Nếu thanh bị gãy, nứt hoặc rơi vụn, phần đầu sợi sắc nhọn sẽ lộ ra, rất dễ gây trầy xước. Vì vậy cần kiểm tra thường xuyên, khi thấy có dấu hiệu hỏng thì bỏ đi ngay.

3. Tấm lót nướng chống dính

Các tấm lót nướng chịu nhiệt cũng được gia cố bằng sợi thủy tinh. Một khi bị cắt, sờn cạnh hoặc phồng rộp, phần sợi sẽ chọc ra ngoài. Nhiều người từng gặp tình trạng tay ngứa rát sau khi rửa tấm lót. Giải pháp an toàn nhất là thay bằng giấy nến dùng một lần.

4. Thước dây may đo

Nhiều loại thước dây mềm có lõi bằng sợi thủy tinh. Nếu thước bị gãy, rách hoặc bong mép, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bị đâm ngứa. Khi phát hiện hỏng, nên bỏ đi thay vì cố dùng tiếp.

5. Một số đồ chơi trẻ em

Những loại gậy nhựa dài như gậy siêu nhân, gậy phát sáng, đũa thần đồ chơi… đôi khi có lõi gia cố bằng sợi thủy tinh. Nếu bị gãy, chúng có thể biến thành mảnh nhọn nguy hiểm cho trẻ. Khi mua đồ chơi, cha mẹ nên đọc kỹ thành phần cấu tạo, ưu tiên sản phẩm an toàn, có chứng nhận.

6. Cần câu mèo (đồ chơi cho thú cưng)

Nhiều loại cần câu mèo có lõi sợi thủy tinh để tăng độ dẻo dai. Dùng lâu dễ gãy, khi đó sợi có thể bung ra và gây ngứa rát cho cả người và thú cưng. Nên kiểm tra thường xuyên và thay mới khi thấy có dấu hiệu hỏng.

Theo Toutiao