Cảnh báo: 3 thực phẩm quen mặt trên bàn ăn sáng có thể "tiếp tay" cho ung thư

Nhiều thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại lại vô tình tiếp tay cho tế bào ung thư phát triển. Câu nói "bệnh từ miệng mà ra" càng đúng khi ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và ung thư. Để bảo vệ sức khỏe, hãy cảnh giác với 3 loại hương vị mà tế bào ung thư đặc biệt "ưa thích".

Tế bào ung thư thường bị thu hút bởi những món ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ, chất béo

Theo Healthline, việc chiên rán thực phẩm ở nhiệt độ cao không chỉ làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng như vitamin, mà còn khiến protein và chất béo bị biến tính, đồng thời tạo ra các chất gây ung thư như benzopyrene, heterocyclic amin.

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) vào tháng 5/2024, do nhóm của Viện sĩ Tống Nhĩ Vĩ (Đại học Tôn Dật Tiên, Trung Quốc) thực hiện, chỉ ra rằng chế độ ăn giàu chất béo làm tăng nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư vú và ung thư hắc tố.

Cụ thể, việc hấp thụ nhiều chất béo làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột, dẫn đến giải phóng leucine - một axit amin có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, thúc đẩy sự hình thành khối u.

Để giảm nguy cơ này, ăn sáng phải có rau hoặc trái cây. Tốt nhất chỉ nên ăn bánh rán với tần suất ít hơn, không quá 1 lần/tuần. Bữa trưa và bữa tối trong ngày phải càng nhẹ càng tốt. Tránh các loại thực phẩm chiên ngập dầu, chiên xào và ăn nhiều rau hơn.

3 thực phẩm quen mặt trên bàn ăn sáng có thể "tiếp tay" cho ung thư

1. Đồ muối chua

Dưa chua và các thực phẩm ngâm chua thường chứa nhiều nitrit, chất không trực tiếp gây ung thư, nhưng lại dễ kết hợp với các sản phẩm phân hủy của protein trong dạ dày, tạo thành nitrosamine. Đây là một hợp chất có khả năng gây ung thư.

Đặc biệt, dưa muối xổi thường có hàm lượng nitrat và muối cao - 2 yếu tố gây hại dạ dày. Rau dùng để muối dưa thường được bón phân đạm (urê), dẫn đến tồn dư nitrat. Khi muối, vi sinh vật chuyển hóa nitrat thành nitrit. Nồng độ nitrit trong dưa muối tăng cao trong vài ngày đầu, sau đó mới giảm dần khi dưa đã chua vàng. Nếu ăn dưa muối chưa đạt độ chua, nitrit sẽ kết hợp với axit dạ dày và axit amin từ thịt, cá để tạo thành nitrosamine.

Bên cạnh đó, các thực phẩm lên men như rượu, bia, cá muối cũng chứa nhiều nitrosamine, có liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày, vòm họng. Đáng lưu ý, dưa muối xổi - do chưa đủ thời gian lên men - được các chuyên gia cảnh báo có nguy cơ cao hơn so với dưa muối truyền thống.

2. Thịt chế biến sẵn như xúc xích, giăm bông

Thịt chế biến sẵn, bao gồm xúc xích, giăm bông, thịt bò khô và các chế phẩm khác, thường được ướp muối, lên men hoặc hun khói để bảo quản. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều các loại thịt này có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa, muối, nitrit và các hợp chất gây ung thư như N-nitroso.

3. Thịt đỏ

Nhiều nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ thịt chế biến sẵn, thịt đỏ có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng và các loại ung thư khác như ung thư thực quản, phổi, dạ dày. Các cơ chế nguy cơ bao gồm việc nitrit và nitrat trong thịt tạo ra các hợp chất N-nitroso, làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Hơn nữa, sắt heme trong thịt đỏ có thể gây stress oxy hóa và tổn thương ADN.

Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới khuyến nghị hạn chế tiêu thụ thịt đỏ dưới 500g mỗi tuần, tránh tiêu thụ thịt chế biến sẵn để giảm nguy cơ ung thư.

Một số món ăn gợi ý cho bữa sáng lành mạnh

- Cháo yến mạch: Làm giảm lipid máu và lượng đường trong máu, nuôi dưỡng dạ dày, dưỡng ẩm cho phổi.

- Bổ sung protein chất lượng cao: Nguồn từ thịt nạc, trứng, sữa ít béo, đậu nành... thay vì thực phẩm chế biến sẵn.

- Sữa: Ngăn ngừa xơ vữa động mạch và huyết áp cao.

- Rau: Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và mạch máu não. Đảm bảo ít nhất 2/3 khẩu phần ăn để cung cấp chất chống oxy hóa và chất xơ cần thiết.

- Các loại hạt: Chúng chứa nhiều chất xơ, hợp chất phenolic giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng, tuyến tụy và vú.

- Uống trà xanh: Chứa polyphenol giúp giảm nguy cơ ung thư.

- Ưu tiên chất béo không bão hòa: Chọn lựa từ cá, dầu ôliu, quả hạch... giúp kháng viêm và giảm nguy cơ ung thư.

(Ảnh minh họa: Internet)