Cảnh báo: 1 thói quen ngày Tết nhà nào cũng làm có thể làm tăng 30% nguy cơ viêm dạ dày ruột

Tuy nhiên, phía sau những bữa ăn linh đình lại là nguy cơ rối loạn tiêu hóa tăng vọt. Thống kê của Bệnh viện Đài Trung thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc) cho thấy, mỗi dịp Tết, số ca nhập viện vì viêm dạ dày ruột cấp do “ăn hỏng bụng” tăng ít nhất 20-30% so với ngày thường, trở thành một trong những tình trạng cấp cứu phổ biến nhất sau kỳ nghỉ.

Trưởng khoa Cấp cứu Trần Lệ Vỹ cho biết, phần lớn bệnh nhân nhập viện vì nôn ói, tiêu chảy trong dịp Tết đều liên quan đến thói quen ăn uống và bảo quản thực phẩm. Không ít người ăn quá nhiều trong thời gian ngắn, tiêu thụ lượng lớn thực phẩm giàu đạm và chất béo khiến đường ruột bị kích thích mạnh. Đáng lo ngại hơn, các món ăn ngày Tết nếu bảo quản không đúng cách, hâm đi hâm lại nhiều lần có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn như Salmonella hay tụ cầu vàng phát triển. Ngoài nguyên nhân vi khuẩn, mùa đông cũng là thời điểm virus Norovirus dễ bùng phát và lây lan theo cụm, gây tiêu chảy cấp.

Với các trường hợp viêm dạ dày ruột cấp do ăn uống, điều trị chủ yếu tập trung kiểm soát triệu chứng. Trong giai đoạn cấp, người bệnh nên ăn ít nhưng chia nhiều bữa, ưu tiên thức ăn thanh đạm, dễ tiêu như cháo trắng, bánh mì nướng, trứng hấp. Bù đủ nước và điện giải là nguyên tắc quan trọng để tránh mất nước. Cần tuyệt đối tránh đồ chiên rán, cay nóng, thực phẩm sống và các món nhiều dầu mỡ hoặc nhiều đường.

Bác sĩ cũng đặc biệt lưu ý nhóm nguy cơ cao gồm người cao tuổi và trẻ nhỏ. Người lớn tuổi có chức năng tiêu hóa suy giảm nên hạn chế ăn quá nhiều xôi, bánh nếp, bánh tổ - những món làm từ gạo nếp khó tiêu. Trẻ em lại dễ bị tiêu chảy thẩm thấu do uống nhiều nước ngọt, ăn nhiều bánh kẹo. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như nôn liên tục, khát nhiều, tiểu ít, mệt lả hoặc giảm hoạt động, cần đưa đi khám ngay để tránh biến chứng.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp lễ, cơ quan an toàn thực phẩm khuyến cáo thực hiện nguyên tắc “5 phải”: phải rửa tay sạch trước khi chế biến và ăn uống; phải chọn thực phẩm tươi; phải tách riêng đồ sống và đồ chín; phải nấu chín kỹ trên 70 độ C; phải bảo quản đúng nhiệt độ, thực phẩm lạnh dưới 7 độ C và món nóng trên 60 độ C, tránh để thực phẩm trong “vùng nhiệt độ nguy hiểm” dễ sinh sôi vi khuẩn.

Ăn Tết vui nhưng không nên chủ quan với an toàn thực phẩm. Chỉ cần bảo quản đúng cách và tiết chế trong ăn uống, mỗi gia đình có thể giảm đáng kể nguy cơ rối loạn tiêu hóa, để kỳ nghỉ thực sự trọn vẹn.

Nguồn và ảnh: ETToday