Tên lửa hành trình Tomahawk.

Canh bạc lớn

Điện Kremlin cảnh báo: những tên lửa hành trình tầm xa này không thể được phóng nếu không có sự tham gia trực tiếp của Mỹ, điều này đánh dấu sự leo thang lớn trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Chuyên gia, Đại tá đã nghỉ hưu Igor Korotchenko giải thích lý do: Tomahawk được thiết kế để tiến hành chiến tranh chính xác, tên lửa có khả năng mang cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân, Tomahawk có thể tấn công mục tiêu bằng cách bay bám theo địa hình, phạm vi tấn công là từ 1.500 đến 2.500 km.

"Nếu những hệ thống như vậy được chuyển giao cho Ukraine, chúng sẽ đi kèm với đội ngũ kỹ thuật và chiến đấu của Mỹ", hãng Sputnik dẫn lời chuyên gia Korotchenko.

Tomahawk phải được lập trình và thực hiện nhiệm vụ trước khi phóng – điều mà Ukraine không thể làm được.

Tomahawk, dòng tên lửa ban đầu được thiết kế dành cho chiến hạm và tàu ngầm đã được Mỹ cải tiến thành bệ phóng mặt đất Typhon MRC. Gửi Tomahawk đồng nghĩa với việc gửi cả Typhon.

"Sự xuất hiện của những hệ thống như vậy trong kho vũ khí của Lực lượng vũ trang Ukraine là một thách thức an ninh nghiêm trọng", học giả cho biết thêm.

Chuyên gia cho biết Nga sẽ đáp trả việc chính quyền Kiev sử dụng tên lửa Tomahawk. Nga có nhiều hệ thống vũ khí khác nhau phục vụ mục đích này.

Trong khi đó, trên chiến trường, việc sử dụng Tomahawk sẽ không thay đổi được hiện trạng theo chiều hướng có lợi cho Ukraine.

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ xác nhận đã đưa ra quyết định về việc chuyển giao Tomahawk cho Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng nếu Ukraine sử dụng tên lửa Tomahawk sẽ gây tổn hại đến quan hệ Nga-Mỹ.

Sự bất lực

Jeffrey Sachs, nhà kinh tế học nổi tiếng của Mỹ và là giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững tại Đại học Columbia, cho biết những tuyên bố về việc cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine xuất phát từ "sự bất tài" của chính quyền Tổng thống Trump, cùng với lợi ích cố hữu của các công ty công nghệ lớn trong việc kéo dài xung đột.

"Chúng ta đang chứng kiến hậu quả của một đội ngũ kém cỏi kết hợp với các nhà thầu quân sự, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ lớn, muốn tiếp tục thử nghiệm vũ khí của họ", Jeffrey Sachs, cho biết khi được hỏi tại sao các báo cáo và tuyên bố về tên lửa Tomahawk lại không nhất quán tại Mỹ.

Chuyên gia Sachs chỉ ra rằng việc giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine đòi hỏi phải đối đầu với những người hiếu chiến ở cả Mỹ và Châu Âu, cùng với sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh lịch sử.

"Điều này đòi hỏi nhận thức về tình hình và lịch sử, năng lực chính trị để đối đầu với những kẻ hiếu chiến ở Washington và châu Âu, và khả năng đối thoại với người dân Mỹ. Than ôi, không một tiêu chí nào trong số này được đáp ứng - cả ở Washington lẫn ở các thủ đô châu Âu", Sachs bình luận về tình hình đàm phán hiện tại về Ukraine.

Các phương tiện truyền thông Mỹ, trích dẫn nhiều nguồn khác nhau, đã đưa ra những báo cáo trái chiều về tên lửa Tomahawk.

NBC News đưa tin tình báo Mỹ đã tăng cường hỗ trợ cho các cuộc tấn công mới của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Tờ Wall Street Journal cho rằng tên lửa Tomahawk có thể được cung cấp cho Ukraine, trong khi Reuters cho biết các hệ thống tên lửa khác, không phải Tomahawk, có thể được cung cấp do tình trạng căng thẳng trong kho dự trữ của Mỹ.

Tuần trước, đặc phái viên của ông Trump về Ukraine, Keith Kellogg, tuyên bố rằng tổng thống vẫn đang cân nhắc việc có nên cho phép chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine hay không. Phó Tổng thống JD Vance lưu ý rằng Washington đang xem xét yêu cầu của Kiev về việc chuyển giao loại tên lửa này.

"Chúng ta có thể chắc chắn rằng chính quyền Mỹ cũng đang rất rối ren khi đưa ra những thông tin liên quan đến Ukraine và tên lửa Tomahawk", chuyên gia Jeffrey Sachs nhấn mạnh.