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Căng thẳng với Ukraine gia tăng, Tổng thống Nga gặp Tổng thống Belarus

Minh Hạnh
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Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã gặp nhau tại dinh thự của ông Putin, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Ukraine và Belarus.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: AP)

Cuộc gặp diễn ra hôm 26/6 tại dinh thự Valdai của Tổng thống Putin ở tây bắc nước Nga. Trong đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về hợp tác thương mại và kinh tế, việc thực hiện các dự án chung và các vấn đề an ninh khu vực.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn Tass , rằng không có tuyên bố hoặc văn kiện nào được ký kết sau cuộc gặp.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Belarus và Ukraine, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng ông Putin đang cố gắng thuyết phục ông Lukashenko tăng cường hỗ trợ cho Nga trong cuộc xung đột. Mátxcơva và Minsk phủ nhận cáo buộc này. Ngược lại, Belarus cho rằng chính Ukraine và phương Tây đang làm gia tăng căng thẳng.

Điện Kremlin cáo buộc Ukraine đe dọa chủ quyền của Belarus, khi ông Zelensky tuyên bố tuần trước rằng sẽ cho Minsk một tuần để dỡ bỏ các trạm tiếp sóng tín hiệu mà ông nói là đang được sử dụng để hỗ trợ dẫn đường các cuộc tấn công của Nga.

Ngày 24/6, ông Zelensky nói rằng các trạm tiếp sóng đã ngừng hoạt động, mặc dù không có xác nhận độc lập nào về điều này.

Một ngày sau đó, Tổng thống Lukashenko cho biết ông đã gặp các đại diện của Tổng thống Ukraine Zelensky và cảnh báo họ không nên cố gắng lôi kéo Minsk vào cuộc xung đột.

Trong bài phát biểu tối 26/6, Tổng thống Zelensky tiết lộ Ukraine đã chuyển các đề xuất về một cuộc gặp gỡ khả thi nhằm chấm dứt xung đột tới "những người bạn của ông Putin".

"Nga phải rút khỏi Ukraine với chiến dịch của họ. Chúng tôi không muốn xung đột. Ukraine đã đưa ra các đề xuất cho các đối tác chủ chốt của chúng tôi, và những người bạn của Tổng thống Putin cũng đã nghe từ chúng tôi rằng một cuộc gặp gỡ là có thể, việc chấm dứt cuộc chiến này là có thể. Nga giờ đây phải tiến thêm một bước hướng tới hòa bình", ông Zelensky nói.

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Tags

Ukraine

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