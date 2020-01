Căng thẳng Mỹ-Iran: Australia điều tàu chiến đến eo biển Hormuz

Ngày 13/1, tàu khu trục lớp ANZAC HMAS Toowoomba thuộc Hải quân Hoàng gia Australia đã rời căn cứ hải quân Stirling, phía Nam thành phố Perth, để đến khu vực Eo biển Hormuz, tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu nhằm bảo vệ các nguồn cung dầu di chuyển qua khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds tái khẳng định cam kết của nước này đối với tự do hàng hải, đồng thời cho biết tàu Toowomba sẽ hỗ trợ tiếp cận an toàn và cởi mở tại khu vực. Nhiệm vụ chính là tập trung thúc đẩy an ninh, ổn định và thịnh vượng hàng hải ở khu vực Trung Đông, hỗ trợ chống khủng bố, ngăn chặn cướp biển.

Bà Linda cũng cho biết thêm nếu tình hình an ninh xấu đi, tàu Toowomba có thể sẽ được chuyển hướng đến những khu vực khác ở Trung Đông.

Phó đô đốc Hải quân Hoàng gia Australia Michael Noonan cho biết HMAS Toowoomba đã sẵn sàng cho nhiệm vụ ở vịnh Persia sau 12 tháng chuẩn bị.

Năm ngoái, Thủ tướng Scott Morrison đã thông báo nước này sẽ triển khai một tàu chiến , máy bay giám sát và nhân viên Lực lượng Quốc phòng tới khu vực vịnh Persia để tham gia các nỗ lực quốc tế đảm bảo an ninh tại khu vực này.

HMAS Toowoomba là tàu chiến thứ 68 được Hải quân Hoàng gia Australia gửi tới khu vực kể từ năm 1990.