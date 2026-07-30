Canada không bao giờ mua F-47 của Mỹ?

Ngay cả khi Mỹ xuất khẩu máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu F-47 của mình, khả năng cao Canada sẽ không mua bởi họ có lựa chọn tối ưu hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chương trình F-47.

Theo Defense Express, các chuyên gia Không quân gần như nhất trí nghi ngờ về việc Canada mua F-47 khi căng thẳng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy Canada tới việc sử dụng hỗn hợp máy bay Gripen và tiếp cận chương trình hợp tác giữa Anh, Nhật Bản và Ý.

Canada chính thức trở thành quan sát viên trong chương trình hàng không chiến đấu GCAP (Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu, các nước tham gia chính là Anh, Nhật Bản và Ý), mục tiêu chính là tạo ra máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

Mặc dù tư cách quan sát viên không cho phép tham gia vào việc ra quyết định dự án hoặc mua sắm sản phẩm trực tiếp, Canada vẫn nhận được nhiều quyền hạn bao gồm tiếp cận thông tin, khả năng hợp tác công nghiệp...

Trong bối cảnh đó, Mỹ đã cân nhắc xem điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến tiềm năng xuất khẩu máy bay của Mỹ, cụ thể hơn là máy bay chiến đấu F-47 trong tương lai của hãng Boeing.

Và theo tạp chí Air and Space Forces Magazine của Không quân Mỹ, các chuyên gia quân sự gần như nhất trí khẳng định Canada khó có thể trở thành khách hàng mua máy bay F-47 của Mỹ.

Một trong những lý do có thể là thực tế loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu mới này sẽ rất tốn kém đối với Canada, và quyết định mua sắm bị ảnh hưởng không nhỏ bởi sự xấu đi của quan hệ do chính sách của ông Trump gây ra.

Vì lý do này, Canada thậm chí đã cân nhắc việc từ bỏ việc mua sắm thêm máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm, dù hiện đang xem xét việc kết hợp cả máy bay Gripen của Thụy Điển và F-35.

Tuy nhiên, một ý kiến khá xác đáng đã được Bryan Clark, chuyên gia cao cấp của Viện Hudson, đưa ra khi ông cho biết cũng giống như F-22, hiện không có dữ liệu chính thức nào cho thấy Mỹ sẽ thực sự xuất khẩu F-47.

Đồng thời, một kết luận quan trọng khác mà các chuyên gia Mỹ đưa ra ở đây là hiện nay ngày càng nhiều quốc gia nỗ lực phát triển năng lực riêng về hàng không chiến đấu, thay vì tiếp tục dựa vào các hệ thống của Mỹ.

Xu hướng này có thể dẫn đến việc tăng chi phí của các hệ thống và phụ tùng thay thế của Mỹ.

Báo Ukraine lưu ý máy bay Mỹ hiện nay vẫn được ưa chuộng trên thế giới, đặc biệt là F-35, loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm duy nhất hiện có trên thị trường. Đồng thời, trên thế giới thực sự có nhu cầu giảm sự phụ thuộc vào vũ khí của Mỹ, đặc biệt là ở châu Âu.

Nhưng nói về không quân chiến đấu, sau thất bại thảm hại của dự án FCAS, dự án GCAP vẫn là dự án duy nhất trong khu vực nhằm tạo ra máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu và mức độ thành công của nó sẽ ra sao cần phải có thời gian để có câu trả lời chính xác nhất.

Trước đó, có thông tin cho rằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu F-47 của Mỹ dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2028, lập kỷ lục về thời gian.