Cần Thơ: Rò rỉ điện khi triều cường dâng cao khiến 2 học sinh tử vong

Sáng 24-10, Công an xã Phong Điền đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Cần Thơ và các cơ quan chức năng làm rõ vụ rò rỉ điện chiếu sáng dẫn đến 2 người tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 23-10, triều cường dâng cao gây sâu tại khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền) và tuyến đường trước công viên.

Lúc này, em N.G.T. (SN 2015; ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ) điều khiển xe đạp chạy vào công viên chơi thì bị điện giật gần trụ điện chiếu sáng.

Khi phát hiện vụ việc, người dân hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu và cảnh báo các em còn lại không được đạp xe vào công viên chơi. Tuy nhiên, em L.H.V. (SN 2010) và Đ.N.T. (SN 2010) không chú ý nghe mà tiếp tục đạp xe vào khu vực công viên.

Hậu quả, em N.T. bị nhiễm điện nhưng chạy ra được, còn V. bị điện giật. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng - Phong Điền. Tuy nhiên, 2 em G.T. và V. đã tử vong. Cả 2 nạn nhân đều là học sinh.