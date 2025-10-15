Cần Thơ: Hơn 840kg thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị tuồn ra thị trường, có con còn đóng dấu kiểm dịch

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 15/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Cần Thơ, cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá một vụ giết mổ và buôn bán thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi tại xã Vĩnh Viễn.

Đáng chú ý, số thịt nhiễm bệnh này đã được đóng dấu kiểm dịch để chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ gia súc của ông Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn), phát hiện một con lợn nặng 120kg đã được giết mổ và đóng dấu kiểm dịch. Kết quả xét nghiệm nhanh và giám định xác nhận mẫu thịt dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định con lợn trên thuộc sở hữu của bà T.H.C., một tiểu thương tại chợ Vĩnh Viễn.

Cũng theo VOV, Đoàn kiểm tra đã thu mẫu, thực hiện giám định đối với số thịt lợn nóng, thịt lợn ướp lạnh của 2 sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn. Kết quả có 10/12 mẫu dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 840kg thịt lợn nhiễm bệnh theo đúng quy định.

Cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 800 kg thịt lợn nhiễm bệnh.

Công an TP Cần thơ khuyến cáo khi phát hiện lợn chết nghi ngờ do nhiễm bệnh, người dân phải báo ngay cho cơ quan Thú y hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất, không được giết mổ hay tiêu thụ, tránh làm lây lan dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe chính mình.