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Cần thêm 64 tỷ mới cứu nổi Thanh Hằng

Mộng Zu
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Thanh Hằng đang rơi vào tình thế nguy hiểm.

Sau nhiều năm mới trở lại màn ảnh rộng với một dự án do chính mình đứng tên sản xuất và đóng chính, Thanh Hằng rõ ràng đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Mesdames Thanh Sắc. Nhưng đến thời điểm hiện tại, tình hình của bộ phim không mấy khả quan.

- Ảnh 1.

Trong Mesdames Thanh Sắc, Thanh Hằng không chỉ là gương mặt chính của phim mà còn là nhà sản xuất, tức đặt cả tên tuổi lẫn tiền bạc của mình vào dự án. Với vị thế của một “chị đại” làng mẫu, cộng thêm hào quang từ loạt phim từng tạo tiếng vang như Mỹ Nhân Kế, Mẹ Chồng hay Nụ Hôn Thần Chết, không khó hiểu khi nhiều người chờ đợi cô sẽ có một cú trở lại thật đẹp.

Thế nhưng theo thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến ngày 8/7, Mesdames Thanh Sắc mới thu về khoảng 16 tỷ đồng. Trong khi đó theo nguồn tin trong ngành, bộ phim phải cán mốc trên 80 tỷ đồng mới có thể hòa vốn. Ngay từ tuần đầu tiên ra rạp, Mesdames Thanh Sắc với nhiệt tuyền thông rầm rồ đã thu về gần 10 tỷ đồng. Song, hiện tại đã hơn 3 tuần trôi qua, phim cho thấy dấu hiệu hụt hơi dần đều khi, chỉ mới chạm mốc khoảng 16 tỷ đồng và bị nhiều đối thủ mới lấn át hoàn toàn.

- Ảnh 2.

Mesdames Thanh Sắc chưa chính thức rời rạp, tức về mặt lý thuyết vẫn còn cơ hội nhích thêm doanh thu. Nhưng nếu nhìn vào tình hình hiện tại, viễn cảnh rời rạp với doanh thu dưới 20 tỷ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thanh Hằng vẫn cần ít nhất 64 tỷ đồng để hòa vốn, và điều này là bất khả thi.

Hiện tại, dẫn đầu phòng vé vẫn là Minions & Monsters với doanh thu ngày hơn 4 tỷ đồng và tổng doanh thu hơn 94 tỷ đồng. Trong đó, ngay sau khi chính thức ra rạp, bom tấn hoạt hình này nhanh chóng cho thấy sức hút mạnh mẽ, khép lại tuần mở màn với doanh thu khoảng 78 tỷ đồng.

- Ảnh 3.

Ám Ảnh cũng giữ được phong độ của một bộ phim kinh dị nặng đô, mới lạ với vị trí thứ 2 trong ngày trên Box Office, tổng doanh thu đạt 50 triệu đồng. Kế tiếp đó là phim mới Ma Nữ Oán Tình và Bầy Xác Sống.

Lầu Chú Hỏa là cái tên phim Việt nổi bật nhất hiện tại, đứng thứ 5 top doanh thu trong ngày, tổng doanh thu hơn 77 tỷ đồng. Với một dự án kinh phí không quá cao và được thực hiện bởi những gương mặt mới, đây là thành tích rất khả quan.

- Ảnh 4.

Cục diện phòng vé được dự báo sẽ sớm thay đổi trong tuần này khi nhiều đối thủ mới chuẩn bị nhập cuộc. Đáng chú ý nhất là Moana phiên bản live-action, bên cạnh đó còn có đại diện Việt Nam Quỷ Bắt Hồn hứa hẹn sẽ khiến đường đua phòng vé sôi nổi hơn.

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Tags

sao Việt

thanh hằng

Mesdames Thanh Sắc

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