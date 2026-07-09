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Lý Nhã Kỳ sắp làm đám cưới?

PV
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Động thái của Lý Nhã Kỳ thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Dòng trạng thái mới nhất của Lý Nhã Kỳ trên mạng xã hội đang khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao khi cho rằng nữ diễn viên có thể sắp báo tin vui về chuyện tình cảm.

Cụ thể, Lý Nhã Kỳ viết: "Nhiều khi cũng ức chế lắm, nói chưa có bồ thì hông ai tin, nói có rồi thì bảo xạo. Nhưng nói năm nay cưới thì lại kêu mừng quá. Vậy cuối cùng nên ra đường nói gì trong 3 câu trên nhỉ." Đáng chú ý, cô còn đính kèm hashtag "Happy Wedding".

Lý Nhã Kỳ sắp làm đám cưới? - Ảnh 1.

Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi nhắc đến đám cưới trong năm nay

Chỉ với vài dòng chia sẻ đầy ẩn ý, nữ diễn viên lập tức khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Nhiều khán giả cho rằng đây có thể là "tín hiệu" báo trước việc Lý Nhã Kỳ đang chuẩn bị tổ chức đám cưới trong năm nay. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến nhận định đây chỉ là cách người đẹp hài hước đáp lại những câu hỏi mà cô thường xuyên nhận được về chuyện lấy chồng.

Nhiều năm qua, chuyện tình cảm của Lý Nhã Kỳ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Sau khi chia tay bạn trai doanh nhân từng gắn bó gần một thập kỷ, cô khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Dù nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với các doanh nhân hay người nổi tiếng, nữ diễn viên đều không xác nhận.

Lý Nhã Kỳ sắp làm đám cưới? - Ảnh 2.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn với báo chí, Lý Nhã Kỳ từng thừa nhận cô vẫn mong muốn có một mái ấm riêng, nhưng không muốn kết hôn chỉ vì áp lực tuổi tác. Người đẹp cho biết cô chờ đợi một người thực sự phù hợp, đủ sự thấu hiểu và đồng hành lâu dài. Cô cũng từng chia sẻ rằng nếu kết hôn sẽ tổ chức một đám cưới kín đáo, ấm cúng thay vì phô trương.

Ở tuổi ngoài 40, Lý Nhã Kỳ vẫn duy trì cuộc sống độc lập và thành công. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô tập trung điều hành công việc kinh doanh, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện trong nước và quốc tế. Nữ diễn viên cũng sở hữu khối tài sản đáng chú ý cùng phong cách sống sang trọng, song vẫn nhiều lần bày tỏ mong muốn tìm được bến đỗ bình yên trong cuộc sống.

Lý Nhã Kỳ sắp làm đám cưới? - Ảnh 3.

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ cầm bó hoa cỡ lớn và viết dòng trạng thái ẩn ý từng gây xôn xao

Vào 13/2 năm nay, Lý Nhã Kỳ cũng từng khiến dân mạng dậy sóng khi đăng tải hình ảnh ôm bó hoa cỡ lớn trên trang cá nhân. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý: “12/2/2026. Kỷ niệm của hạnh phúc, cảm ơn sự ngọt ngào đã đến với mình". Động thái này làm dấy lên nghi vấn người đẹp đang có mối quan hệ hẹn hò.

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Tags

sao Việt

Lý nhã kỳ

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