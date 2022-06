Cần sớm hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, nhưng đến nay tỉnh Thái Nguyên mới thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho 27 lao động với số tiền vỏn vẹn 15,5 triệu đồng tại ba doanh nghiệp là quá chậm.



Theo Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thái Nguyên Phạm Hoàng Hải, ngày 31/3 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản 1236/UBND-KGVX triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, ngày 1/4, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Văn bản số 762/CSLĐ tham mưu phân công trách nhiệm của cụ thể của từng sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà.

"Chúng tôi cũng phối hợp với Liên Đoàn lao động tỉnh tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách đến doanh nghiệp, người lao động", ông Hải nhấn mạnh.

Cũng theo ông Phạm Hoàng Hải, việc quy định đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà rất rõ ràng, thủ tục rất đơn giản nhằm tạo điều kiện tối đa cho người lao động. Đó là người lao động đang thuê nhà, quay trở lại làm việc mà phải thuê nhà chỉ cần có giấy đề nghị hỗ trợ (theo mẫu), doanh nghiệp tập hợp danh sách gửi lên Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Trong hai ngày làm việc, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải phê duyệt danh sách, kinh phí, sau đó chuyển tiền về cho doanh nghiệp và doanh nghiệp thực hiện chi hỗ trợ thuê nhà cho người lao động.

Tuy nhiên, đến này 25/5, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn mới nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ thuê nhà cho người lao động của năm doanh nghiệp, trong đó hồ sơ của hai doanh nghiệp được hướng dẫn bổ sung và đến nay mới có ba doanh nghiệp với 27 lao động được hỗ trợ 15,5 triệu đồng tiền thuê nhà và không có hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà nào của doanh nghiệp tồn tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Như vậy, có thể thấy rằng việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bị chậm là do đang nằm ở phía doanh nghiệp. Doanh nghiệp chậm lập danh sách, chậm gửi danh sách lao động thuê nhà lên Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Mặc dù Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3 của Thủ tướng Chính phủ không quy định, nhưng một số công nhân phản ánh, một số doanh nghiệp yêu cầu công nhân phải lấy xác nhận của chủ thuê nhà, trình giấy tạm trú...

Một số doanh nghiệp tự "đẻ" ra quy định trái với quy định của Chính phủ nên đã làm khó công nhân, làm chậm việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Việc chậm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động cũng có trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện chính sách.

Khắc phục vấn đề này, các cơ quan chức năng của tỉnh, phòng, ban của huyện cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc lập danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà của doanh nghiệp để gửi lên, tránh tình trạng ngồi chờ doanh nghiệp gửi danh sách lên thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện mới phê duyệt.

Tháng 5/2022, đại diện lãnh đạo Cục Việc làm (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã khảo sát, kiểm tra việc hỗ trợ tiền thuê nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phát hiện có tình trạng cũng là công nhân thuê nhà, cùng chịu tác động, ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, cùng là công nhân may, nhưng người làm việc tại nhà máy may trong khu công nghiệp thì được hỗ trợ tiền thuê nhà, còn người làm việc tại nhà máy may tại cụm công nghiệp thì không được thực hiện chính sách hỗ trợ này. Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Hải cho biết, bất cập này đã được ghi nhận và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét.