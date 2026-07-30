Căn nhà ở quê của Xuân Son

Để thuận tiện cho việc tập luyện và thi đấu của Xuân Son, gia đình cầu thủ sinh sống ở Ninh Bình.

Đội tuyển Việt Nam đang ở trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026. Tối 31/7, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bước vào trận đấu thuộc vòng loại thứ hai gặp Singapore trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Bên cạnh diễn biến trên sân cỏ, thông tin về các tuyển thủ cũng được người hâm mộ quan tâm trở lại, trong đó có Nguyễn Xuân Son - tiền đạo nhập tịch từng đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch ASEAN Cup của tuyển Việt Nam cách đây 2 năm.

Xuân Son (Ảnh: FBNV)

Ở cấp CLB, Xuân Son đang khoác áo Thép Xanh Nam Định. Để thuận tiện cho việc tập luyện, thi đấu cũng như sinh hoạt của cả gia đình, vợ chồng cầu thủ sống tại Ninh Bình.

Từ đầu năm 2024, gia đình Xuân Son thuê một căn nhà khu vực TP. Nam Định cũ (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Căn nhà sở hữu thiết kế hiện đại nhưng không quá cầu kỳ, ưu tiên sự rộng rãi và thoáng đãng - phù hợp với gia đình có hai con nhỏ.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, căn nhà có diện tích khoảng 130m2, gồm 3 tầng và 1 tum. Toàn bộ công trình sử dụng tông màu trắng xám làm chủ đạo, kết hợp các đường nét kiến trúc vuông vức, mang lại cảm giác sáng sủa và hiện đại.

Mỗi tầng đều được thiết kế để đón ánh sáng tự nhiên thông qua hệ thống cửa kính lớn và ban công rộng. Không gian mở giúp ngôi nhà luôn thông thoáng, đồng thời tạo cảm giác gần gũi với môi trường xung quanh.

Vợ chồng Xuân Son chụp ảnh Tết 2025 ngay trước nhà (Ảnh: FBNV)

Phần cổng chính sử dụng hệ lam ngang vừa tăng tính riêng tư cho gia đình, vừa giữ được vẻ hiện đại cho tổng thể công trình. Bên trong sân còn có một bể cá Koi nhỏ ở khoảng sân, trở thành góc thư giãn quen thuộc của cả gia đình sau những giờ tập luyện và thi đấu.

Bên trong, căn nhà có nội thất đơn giản và phổ biến, đem lại cảm giác ấm cúng. Nội thất sử dụng nhiều chất liệu gỗ với gam màu nâu trầm, tạo cảm giác sang trọng và gần gũi. Khu vực phòng khách được bố trí khá rộng, nổi bật với bộ sofa da màu kem đặt sát tường. Trên tường treo thuật khổ lớn cùng những bức ảnh gia đình.

Thời điểm đầu năm 2025, căn nhà này từng được định giá khoảng hơn 7 tỷ đồng.

Bể cá nhỏ trong sân (Ảnh cắt từ clip/ Marcele Seippel)

Vợ Xuân Son dọn dẹp nhà cửa, lau rửa đồ đạc ngoài sân (Ảnh cắt từ clip/ Marcele Seippel)

Không gian bên trong căn nhà (Ảnh cắt từ clip/ Marcele Seippel)

Từ khoảng tháng 11/2025, theo những khoảnh khắc được Xuân Son và vợ - Marcele Seippel chia sẻ, gia đình được cho là đã chuyển sang một căn nhà khác cũng tại Ninh Bình. So với nơi ở cũ, ngôi nhà mới được đánh giá rộng rãi hơn, có thiết kế cầu kỳ và hiện đại hơn.

Bên ngoài, ngôi nhà sở hữu khoảng sân rộng được lát đá, đủ không gian để các con vui chơi và Xuân Son tập luyện phục hồi thể lực. Khuôn viên trồng nhiều cây xanh kết hợp hệ thống đèn sân vườn, tạo không gian mát mẻ và thư giãn vào buổi tối.

Xuân Son tập luyện phục hồi ở khoảng sân nhà mới (Ảnh: FBNV)

Nội thất bên trong theo phong cách tân cổ điển, sử dụng tông trắng - kem làm chủ đạo kết hợp các chi tiết ánh vàng. Mỗi căn phòng đều nổi bật với giấy dán tường họa tiết cổ điển, phào chỉ chạy dọc các mảng tường và bộ ghế bọc da màu kem.

Khu vực được Marcele Seippel cho lên sóng thường xuyên nhất là căn bếp. Hệ tủ bếp màu trắng kết hợp mặt đá vân mây, tay nắm mạ vàng và tủ kính trang trí mang đến cảm giác sáng sủa, tinh tế. Đảo bếp rộng cùng nhiều thiết bị gia dụng hiện đại giúp Marcele có không gian thoải mái để thoả mãn đam mê nấu nướng, làm bánh.

Marcele Seippel thích làm bánh và nấu nướng nên góc bếp được lên sóng nhiều nhất

Có thể thấy căn nhà mới này không chỉ rộng rãi hơn mà còn được chăm chút về mặt thiết kế, kết hợp giữa nét sang trọng của phong cách tân cổ điển với không gian sinh hoạt hiện đại.

Hiện tại vợ chồng Xuân Son chưa công khai thêm thông tin về nơi ở, chưa tiết lộ đã mua hay đang thuê căn nhà mới này. Song gia đình vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường dễ thương như chàng cầu thủ tặng hoa cho vợ dịp lễ Tết, 2 con chơi đùa trong nhà, Marcele Seippel nấu ăn,...

Xuân Son rất hay tặng hoa cho vợ (Ảnh cắt từ clip/ Marcele Seippel)

Một số góc khác trong căn nhà (Ảnh: Marcele Seippel)

Ngoài 2 căn nhà này, Xuân Son còn có một BĐS ở Hà Nội. Cụ thể vào đầu năm 2025, sau khi cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup, Xuân Son đã được ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch CLB Thép Xanh Nam Định thưởng một căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Từ đó đến nay Xuân Son chưa cập nhật thêm thông tin về căn hộ này.