HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Can ngăn mâu thuẫn tại nhà trọ, nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong

Nguyễn Dũng
|

Mâu thuẫn bùng phát sau cuộc nhậu tại một khu nhà trọ trên đường Lê Đức Anh, phường Bình Tân (TPHCM) khiến một nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong khi đứng ra can ngăn. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường và đến bệnh viện điều trị vết thương trước khi bị cơ quan công an làm việc.

Ngày 4/7, Công an phường Bình Tân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại một khu nhà trọ trên đường Lê Đức Anh khiến một người tử vong.

Nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong khi can ngăn mâu thuẫn tại nhà trọ - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, tối 3/7, một nhóm người tổ chức ăn uống tại khu nhà trọ gần cầu vượt Gò Mây. Trong lúc này, một người đàn ông thuê trọ tại đây sau khi đi nhậu từ bên ngoài trở về đã xảy ra cự cãi với nhóm đang ăn uống.

Thấy hai bên lời qua tiếng lại, anh T.V.C. (20 tuổi, quê TP Cần Thơ) đứng ra can ngăn. Tuy nhiên, người đàn ông bất ngờ dùng hung khí đâm anh C. trọng thương rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Theo người dân chứng kiến, trong lúc giằng co, nghi phạm cũng bị thương.

Nạn nhân được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, sau khi gây án, nghi phạm đã đến một bệnh viện trên địa bàn quận Bình Tân (cũ) để điều trị vết thương. Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai người này để làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

nam thanh niên bị đâm tử vong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại